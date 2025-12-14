第1子妊娠を発表したモデルでタレントの藤田ニコル（27）が14日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。出演者の祝福を受けた。

オープニングで爆笑問題田中裕二から「まずは何と言っても、にこるん。妊娠おめでとうございます」と祝われると、「ありがとうございます」と笑顔。田中が「『ままるん』になるということで」と話すと、「私のお母さんもままるんって言われているので、ままるんは『ばばるん』になってもらいます」と笑った。

番組では、藤田が自身のSNSで発表した報告文書にもフォーカス。文書の冒頭は「師走の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます」と時候のあいさつで始められており、杉村太蔵氏は「“にこるんビーム”から9年、『師走の候』ですからね」とイジりつつ藤田の成長ぶりに感慨深げ。藤田によると、文面は夫の俳優稲葉友と考えたといい「報告するということで、真面目に。結構悩みました。どういう入り方がいいのか、季節の言葉とか入れた方がいいのかなとか」と照れ笑いした。

芸能界の友人への妊娠報告については「誰に言ったのかな？そこまであまりしゃべってなくて」。最初に伝えたのは母親といい「喜んでくれました」とうれしそうに話した。