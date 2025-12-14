老後に住みたい「岡山県の自治体」ランキング！ 2位「岡山市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
コロナ禍を経て、改めて地域とのつながりや趣味を楽しむ時間の大切さが再認識されています。厳しい寒さで家にこもりがちな今こそ、将来のセカンドライフで豊かな地域交流が期待できる場所を探し、明るい春に向けて計画を練りましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月3〜4日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「老後に住みたい岡山県の自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、老後に住みたい「岡山県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「都会だし観光地だし、毎日のウォーキングとか楽しそうだから」（50代男性／大阪府）、「温暖な気候で災害が比較的少ないうえ、新幹線停車駅がありアクセスも良く、中四国地方の拠点都市として医療や商業機能が非常に充実しているから」（30代男性／滋賀県）、「晴れの日が多く気候が穏やかなので老後に住むのに良い、瀬戸大橋を渡って気軽に四国に遊びに行けるのも魅力的」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
回答者からは「文化都市なので住んでいて飽きなさそうだからです」（40代女性／青森県）、「若い頃に倉敷美観地区の街並みが、大好きで何度も訪れていますので。こんなに好きな場所に住めれば、嬉しいです」（50代女性／大阪府）、「美観地区など観光地が多く、文化的な刺激を受けながらボランティア活動などで地域と関われるから」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
