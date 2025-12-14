「寝たきりになってまで長生きしたくない…」そんな不安を抱える高齢者が増えています。2000人以上を看取った在宅緩和ケア医・萬田緑平先生は、【延命より満足、治療より尊厳を】と提唱。必ずしも「医療を拒否する」のではなく、その向き合い方を考えながら、どうやったら最期まで自分らしく幸せに「生ききる」ことができるのか。萬田先生によると、そのヒントは「歩く」ことにありました。著書『棺桶まで歩こう』より、一部を抜粋して紹介します。

4歳でウルトラマンと会い、そして死す

青木一馬くんの夢は「ウルトラマンになること」。「ウルトラマンカズマ」です。

2018年11月、3歳で急性リンパ性白血病を発症。一旦は寛解したものの、翌年4月に再発。両親は、医師チームから「余命半年」と告げられました。

さらにその後、医師から「数日の命かもしれない。会わせたい人に会わせてください」と言われたのです。

両親は、難病と闘う子どもたちの夢を叶える「メイク・ア・ウィッシュ」というボランティア団体に連絡しました。なんとか一馬を、ウルトラマンと会わせてあげたかったのです。

円谷プロが快諾し、一馬は病室でウルトラマンとウルトラマンティガに会うことができました。

「残された時間、一馬の好きなことをさせてあげたい」

一馬は大喜びして、体調までよくなったそうです。この出来事をきっかけに、両親は「残された時間、一馬の好きなことをさせてあげたい」と決心したようです。

2019年10月、両親が萬田診療所へやって来ました。

僕は迷いの残る両親に、「本人に愛と感謝をこれでもかと伝えて、一馬の好きなことを全部叶えてあげましょう」と提案しました。

両親が病院に戻って一馬の意思を聞くと、「退院する！もう病院には来ない」と言いました。

そして一馬は、群馬県渋川市の自宅に帰りました。

僕は、一馬が自宅に戻る日、ピエロの恰好で出迎えました。残念ながら、あまりウケませんでしたが……。

家に戻って10日目のことです。一馬は遊びに来ていたいとこたちを、急に一人ずつ呼び始めました。

一馬が、いとこたちに伝えたこと

まずはホノちゃん。

「ホノちゃん、大好きだよ！」

ホノちゃんはきょとんとしています。

一馬がじれったそうに「だから、大好きだよ！」とかぶせると、ホノちゃんも「大好きだよ」と答えました。

周囲の大人がびっくりして、思わず涙……。

「次はレイナ！」と一馬が呼ぶ。

「レイナ大好きだよ！」

先ほど、レイナは食べていたかき氷を口から吐いてしまい、一馬に怒られていました。

「さっきは怒ったけど、好きなの!!」

レイナも答えます。

「大好きだよ」

「お別れ」なんだと悟った

すると、一馬の妹ユリナが割り込んできて、「ユリナのことは大好き？」と聞きました。

「大好きだよ。だって一人になって寂しいじゃん！」

大人はさらにびっくりして、またも涙……。やはり、これは「お別れ」なんだと悟ったのです。

みんなに「大好きだよ」と伝えた一馬。後に「この時の一馬は大人みたいだった」と、みなさん語っていました。

亡くなる前日のその時、一馬はウルトラマンになっていたのでしょう。

その日一馬は、「もう、ダメだ」を繰り返していました。その言い方はまさに大人のようでした。

翌日、一馬は「愛しているよ」「パパとママの子どもでありがとう」という両親の声を聞きながら旅立ちました。

４歳の一馬が、みんなに感謝を伝えられたのです。すごい人生です。

死亡診断書を書く時、僕は父親に聞きました。

「死亡診断書は青木一馬でいいですか？」お父さんはこう答えました。

「そうですね、地球の名前でお願いします」僕は結局こう書きました。

〈死亡診断書名 青木一馬カルテ名 ウルトラマンカズマに変更（変身）〉



心にいいことをしたほうが長く生きてくれる

僕の治療方針は、「身体の元気より心の元気」です。病院では、治療と安全管理の面から、患者はたくさんの制約と不条理を強いられます。

起床時間と消灯時間が決まっている、食欲に関係なく食事が出てくる、毎日食べた量と便と尿の量を聞かれ、勝手にトイレに行けば怒られる。若い看護師から、ジジババ扱いされるのも腹立たしい……。

僕の患者さんたちは、自宅で暮らし、いつ寝ようと、食べても食べなくてもかまいません。

毎晩お酒を飲みたい、タバコを吸いたい、食べたいものを食べたい、おむつはいや……。こんな患者の願いは、病院にいたら「ワガママ」の一言でおわり。とんでもない身勝手でしょう。

けれど、わが家にいるのですから、好きに過ごしていいのです。僕は「身体にいいこと」より「心にいいこと」を大事にしています。

たくさんの患者さんを診ていると、結局は「心にいいこと」をしたほうが長く生きられるように思います。

※本稿は『棺桶まで歩こう』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。