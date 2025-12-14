日本テレビ系列で現在放送中の及川光博主演の日曜ドラマ『ぼくたちん家』（毎週日曜よる10：30〜）。最終話が12月14日に放送予定です。

【写真】仲良くじゃれあう及川と手越



及川光博演じる、心優しきゲイの動物飼育員・波多野玄一（50歳）が恋をしたのは、手越祐也演じるクールなゲイ・中学教師の作田索（38歳）。

「恋なんていらない」と言う索に、玄一は家を買うことを提案する。

そんな2人の前に現れたのは、白鳥玉季演じる15歳のトーヨコ少女・楠ほたる。

そんなほたるが大金を手に言い放つ。

「私、あなたを買います。3000万円で。中学卒業までの半年間、親のフリしてください」

社会のすみっこで繋がった、3人の奇妙な生活が始まる。

笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディ。

主題歌は甲本ヒロト作詞・作曲によるザ・ハイロウズの『バームクーヘン』。1999年発表のハイロウズの名曲を、今回のドラマに合わせて編曲。牧歌的でかわいらしくアレンジされた曲を、及川光博、手越祐也、白鳥玉季の3人が歌います。

＊以下12月14日放送回のネタバレを含みます。



日本テレビ系列・日曜ドラマ『ぼくたちん家』

＜前回のあらすじ＞

「なくなってます、3000万……」

心優しきゲイのおじさん波多野玄一と、恋人の中学教師・作田索。ずっと一緒に暮らせる理想の家探しを始めた２人は、アパートでの《お試し同居生活》も順調で、目標に向かって少しずつ前進……と思っていたら、玄一と中学3年生・楠ほたる（白鳥玉季さん）の《親子のフリ》が警察にバレてしまった上に、ほたるから預かっていた3000万円入りのスーツケースを、ほたるのロクデナシな父・仁（光石研さん）に盗まれてしまって大慌て！

そんな中、玄一とほたるの関係を上に報告しようとする警察の松（土居志央梨）は、スーツケースを持って逃げる仁にバッタリ遭遇。怪しい動きを見せる仁に職務質問しているうちに、ほたるの本当のお父さんだということに気が付いて……。

仁を連れてアパートにやって来た松に、ほたるは「お父さんじゃないです、こんな人」と知らん顔するものの、もし本当のお父さんがいるなら玄一との《親子のフリ》は不問に付すと言われ、慌てて前言撤回、「よく見ると、お父さんでした」。

警察に捕まりたくない仁も、「今後はお父さんとして、ちゃんとほたるの面倒見ます」と調子を合わせ……。

一方、理想の母親になるために全国を旅するほたるの母・ともえ（麻生久美子さん）は、立ち寄ったお土産屋さんでカバンを盗まれてしまい、せっかく集めた各地のご当地キーホルダーを全部失ってしまう。

全国47都道府県のキーホルダーを集めたらほたるのもとに帰ると約束していたのに、ともえの計画が狂ってしまい……。

アパートでは、松が去った途端に3000万円の奪い合いが勃発！お金を取り返そうとする玄一と索！譲らない仁！そこに索の元カレ・吉田（井之脇海さん）もやって来て大混乱！

すると、事態を収めたいアパートの大家・井の頭（坂井真紀さん）が意外な案を打ち出して……。

理想の家も、理想の母親も、諦めるのはいけないこと？いろいろありすぎた2025年が終わり、何かが変わりそうな2026年。

玄一、索、ほたるの３人は長野県へ！一体何が……！？



日本テレビ系列・日曜ドラマ『ぼくたちん家』

＜最終話あらすじ＞

「卒業したら、ひとりで長野県に行きます」――。

心優しきゲイのおじさん波多野玄一と恋人の中学教師・作田索に、トーヨコ中学生・楠ほたるとの別れの時がやってくる！？

ギター作りの職人になりたいというほたるに付き添って、長野県のギター工房を見学する玄一と索。工房の主人・岸部康夫（井上肇さん）と孫の和樹（柊木陽太さん）に案内されながら、職人たちの作業をキラキラした目で見るほたるの姿に、玄一も索も胸がいっぱい。ほたるに目標が見つかったことが、なんだか自分のことのようにうれしくて……。

とはいえ、すぐにギターを作らせてもらえるわけもなく、下積みを経て、まともにギターを作れるようになるには10年以上かかるという。

それでも「働きたいです」と希望に胸を膨らませるほたるを、康夫も快く受け入れ、働きながら高校の定時制に通うことを許可。東京に戻ったほたるは受験のために猛勉強を始める……。

一方、旅を終えて自首する決意を固めたほたるの母・ともえのもとに、警察の松がやってくる。横領の経緯と、盗んだお金に1円も手を付けていないことを確認した松は、ともえが不当に扱われることのないように、担当刑事にきちんと説明してくれるという。

ホッと胸をなで下ろすアパートの大家・井の頭は、ともえの旅の話を聞いているうちに、自分も遠くへ行ってみたいと、心がウズウズしてきて…。

ほたるのロクデナシな父・仁は、不動産屋・岡部（田中直樹さん）のもとで家探しを続けるものの、無職の身ではなかなか物件が見つからない。まずは仕事を見つける方が先決だと気付いた仁は、意外ところで働き始め……。

同じく岡部のもとで家探しをしていたパートナー相談所の百瀬（渋谷凪咲さん）と索の元カレ吉田（井之脇海さん）にも、新たな決断の時がやってくる。

そんな中、玄一と索は、《恋と革命》のために一大決心をするが…！2人のもとに、思いがけない〈悩み人〉が訪ねて来て……。

家族のカタチ、恋のカタチ、生きていくカタチ…。人それぞれ違いはあるけれど、この世界が、どうか優しさであふれますように……。願いを込める最終回！！



日本テレビ系列・日曜ドラマ『ぼくたちん家』

また、クランクアップの様子も公開。最終話のラストシーンを無事に撮り終え、及川と手越が同時にクランクアップ。現場には一足先に撮影を終えていた白鳥もお祝いに駆けつけ、2人に花束を贈った。

座長の及川は

「心身ともに無事に完走することができて心からホッとしています。そして、この作品が終わってしまうことが寂しいですね。毎週観ていたいなと思う、そんな作品でした。自分が出演しているのに、いちファンとして、視聴者として本当に感動させていただきましたし、笑わせてもらいましたし、出演者の皆さんの素晴らしいお芝居が本当に楽しかったです。ありがとうございました。とにかく無事で良かったなと。今日はこれからですね、午前中ですけども1人で打ち上げをします（笑）。本当に皆さんありがとうございました！お疲れ様でした！」

とコメント。

作田索を演じた手越は、

「暑い時期から寒くなる時期まで皆さんありがとうございました。久しぶりにこうやって連ドラに出させていただいて、本当に楽しくやらせてもらえましたし、1話・2話がオンエアされたときに『手越祐也』ってエンドロールが流れるんですけど『手越祐也はどこに出ているのか』と結構話題になったらしくて、役者としては嬉しい反面『手越いるよ』って思いながらオンエアと感想を見ておりました（笑）。すごく頼れる座長のミッチーに引っ張っていただきながら、もちろん大変なことだったり楽しいことだったり沢山ありましたが、すごく充実した、そして皆さんにとって温かくて日曜の夜が華やかになる、そんな作品に一緒に出られたことを心から誇りに思います。また一緒にできる際は、僕はお芝居以外にも音楽だったりいろいろなことをやらせてもらってますけど、もっともっと影響力をつけて、人間として、そして役者としても成長して帰ってきたいと思います。皆さんお疲れ様でした！ありがとうございました！」

とコメントを寄せた。

楠ほたるを演じた白鳥は、

「まず、4か月近く本当にお世話になりました。4か月間、ほぼ毎日現場で『ほたる』って呼んでいただいていたので、一番寂しいのは『ほたる』って呼んでもらえなくなることなんですけど、1クールのドラマでこんなに出番をいただけるのは初めてだったので、撮影に追いつかなくなっちゃって失敗とかも結構多かったんですけど、それでも仲間に迎え入れてくださった皆さんに感謝しています。本当にありがとうございました！」

と寂しさを明かした。

現場では、及川、手越、白鳥の3人が肩を組んで飛び跳ねる一幕も。笑顔と温かさ溢れるクランクアップとなった。