奈良で『ちいかわ』ポップアップ開催へ！ 新商品やカプセルトイなど約1000点が集結
ナガノによるX発漫画『ちいかわ』の期間限定ショップ「ちいかわ POP UP STORE」が、12月19日（金）〜2026年1月5日（月）の期間、奈良・奈良市にある近鉄百貨店 奈良店 3階催会場で開催される。
【写真】ゲットしたい！ 購入特典のステッカー＆ショッパー
■パネル展示なども実施
今回開催される「ちいかわ POP UP STORE」は、定番アイテムをはじめ、新商品やカプセルトイなど約1000点のグッズが並ぶ期間限定のポップアップストア。
期間中は、グッズの購入で特典の「オリジナルステッカー」がもらえるほか、2200円（税込）以上買い物すると本ポップアップストア専用の「ショッパー」もゲットできる。
また、来場者向けのフォトスポットとして、キャラクターパネルなどの展示も実施され、『ちいかわ』ファンにはたまらないイベントとなっている。
なお、オープン初日の12月19日（金）は会場内の混雑が予想されるため、入場整理券を開店前の9時00分〜9時50分に1階正面西入口で配布予定だ。
