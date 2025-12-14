¡ÖÀª¤¤¤¬¤è¤í¤·¤«¤Ã¤¿¡×29ºÐ½÷Í¥à¤Ó¤Ã¤¯¤ê¿²ÊÊá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤â¤Î¤´¤Ã¤ÄåºÎï¤ÊÄ·¤Í¤À¡×¡Ö¥¯¥í¥È¡¼»Ð¤µ¤ó¡×
²£Ä·¤Í¡¢¼«»£¤ê¤Ç¾Ò²ð
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤Ç³èÌö¤¹¤ëµÜ¸¶²Ú²»(29)¤¬à¤Ó¤Ã¤¯¤ê¿²ÊÊá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¤Î¿²ÊÊÀª¤¤¤¬¤è¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¤¤ì¤¤¤Ë²£¤ËÄ·¤Í¤¿¿²ÊÊ¤ò¼«»£¤ê¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÊÆ®²È½Ð¿È¤Ç2023Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡×¤ÇÅ¨Ìò¤Î¥¯¥í¥È¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµÜ¸¶¡£¡¡Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿²ÊÊ¤Î¤Ï¤Í¶ñ¹ç¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤Î¤´¤Ã¤ÄåºÎï¤ÊÄ·¤Í¤À¡×¡Ö¤Ê¤Ó¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¯¥í¥È¡¼»Ð¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤ËÀª¤¤¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£