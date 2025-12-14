¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤¬°ã¤¦¡×àÎáÏÂ¤Î»°½½Ï©¥°¥é¥É¥ëá¹â¶¶ÑÛ¤Îà¶Ú¥È¥ìÀ®²Ì¥Ü¥Ç¥£á¤Ë¡ÖÈ©¤Ë¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡Ö°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤ÆÈ©¤ÎÄ´»Ò¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡àÎáÏÂ¤Î»°½½Ï©¥°¥é¥É¥ëá¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶ÑÛ(35)¤¬3Ç¯Á°¤È¸½ºß¤òÈæ³Ó¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂÎ½Å¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤ÆÈ©¤ÎÄ´»Ò¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Î£²Ëç¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÀÎ¤Î¼«Ê¬¤â¹¥¤¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤â¤Ã¤È¹¥¤¡¡¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò²æËý¤·¤Ê¤¤¶Ú¥È¥ì¡¢»ä¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¼Â´¶¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¶ÚÆùÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤â½÷¤Î»Ò¤Ã¤Ý¤¤¥«¥é¥À¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ë¤ÎÀ¨¤¤¡×¡ÖÅØÎÏ¤Î¾Ú¤¬·ò¹¯Èþ¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖåºÎï¤Ç¥·¥ã¡¼¥×¡×¡Öº£¤ÎÊý¤¬È©¤Ë¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¡Ö¤ª¿¬¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£¤âÀÎ¤âÑÛ¤µ¤ó¤ÏÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹â¶¶¤Ï2014Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯¤Ë¾®³Ø´Û¤Î¡Ö½µ´©¥Ý¥¹¥È¡×¤È¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡ÖÎáÏÂ¤Î»°½½Ï©¥°¥é¥É¥ëÁíÁªµó¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¶Ú¥È¥ì¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢£´·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç2°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£