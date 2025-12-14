激戦の静岡・伊東市長選の投票始まる 雨の中でも投票率は前回選を上回るペース（午前11時現在）
前の市長の失職に伴う静岡県伊東市の市長選の投票が12月14日の朝から行われています。
伊東市長選には、新人7人と元職、前職の計9人が立候補しています。伊東市長選挙 立候補者
伊東市長選に立候補したのは以下の9人です。（届け出順）
（1）新人・伊東観光協会理事の利岡正基候補（2）新人・スポーツトレーナーの石島明美候補 （3）元市長・小野達也候補
午前11時現在の投票率は期日前を含めて38．40%で、2025年5月の前回選挙を7．31ポイント上回っています。
今回の選挙は、停滞した市政の立て直しや基幹産業である観光業の活性化などが主な争点となっています。
過去最多の9人が立候補したことで、票の分散の可能性も指摘されており、いずれの候補者も有効投票総数の4分の1以上を獲得できなかった場合、「当選者なし」となり、再選挙が実施されることになります。
投票は午後8時で締め切られ、深夜には大勢が判明する見通しです。