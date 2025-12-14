芳根京子、今年の漢字は“笑”「何度も声が枯れた」 多忙な日々を支えたのはファンの言葉
俳優の芳根京子（28）が14日、都内で開かれた自身初となるカレンダー『芳根京子カレンダー2026』（15日発売）の発売記念イベントに出席。今年一年を振り返った。
【写真】ちょっぴり小悪魔な表情！肩出しショットを見せた芳根京子
今年は主演ドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』（TBS系／1月期）や『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系／4月期）、King ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）と共演する映画『君の顔では泣けない』（11月14日公開）など、話題作への出演が続き注目を集めた芳根。この一年を振り返り「いつも以上にあっという間だった」としみじみ。
続けて「せわしなかったからこそ、皆さんの応援の声に支えられた。すごく刺激的で、28歳になっても毎日にワクワクできてすごく楽しかったです」と笑顔を見せた。
また自身の今年の漢字は「笑」と発表。その理由を「今年は何度も笑い過ぎて声が枯れた」と照れ笑いを浮かべ、多忙な日々の中でも「とにかく笑いが絶えなかった一年でした」と振り返った。
初となるカレンダーは“芳根京子の今”をテーマに、見る人を幸せにする笑顔はもちろん、リラックスした様子やクールなイメージなど多彩な表情と衣装で12ヶ月を表現する。愛してやまないペットのフェレットとの共演も見どころとなっている。
【写真】ちょっぴり小悪魔な表情！肩出しショットを見せた芳根京子
今年は主演ドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』（TBS系／1月期）や『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系／4月期）、King ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）と共演する映画『君の顔では泣けない』（11月14日公開）など、話題作への出演が続き注目を集めた芳根。この一年を振り返り「いつも以上にあっという間だった」としみじみ。
また自身の今年の漢字は「笑」と発表。その理由を「今年は何度も笑い過ぎて声が枯れた」と照れ笑いを浮かべ、多忙な日々の中でも「とにかく笑いが絶えなかった一年でした」と振り返った。
初となるカレンダーは“芳根京子の今”をテーマに、見る人を幸せにする笑顔はもちろん、リラックスした様子やクールなイメージなど多彩な表情と衣装で12ヶ月を表現する。愛してやまないペットのフェレットとの共演も見どころとなっている。