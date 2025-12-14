歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

自身の体調について、綴りました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「筋肉痛かな。身体があちこち痛む」 前日のチラシ配りで 「喉に負担を掛ける大声なので、声はガッサガサ」





堀ちえみさんは「やはり筋肉痛かな。身体があちこち痛む」「足と腰がめちゃくちゃ張ってます。」と、投稿。



続けて「昨日は何時間も立ちっぱなし、身振り手振りをつけて、大きな声を出してたからなぁ。」と、綴りました。



そして「無我夢中のチラシ配りでしたから 時間が経ってから、いろいろ出てくるわ」と、記しました。







堀ちえみさんは「歌うのとは違う、喉に負担を掛ける大声なので、めちゃくちゃ喉に負担が掛かり、声はガッサガサ。」と、投稿。



続けて「本日ラジオ生放送、めちゃくちゃ声がしゃがれております」「すぐに治ると、たかをくくっておりましたが、間に合いそうもない」と、記しました。





そして「歌っていると三日連日であろうが、５日間であろうが、喉にはあまり影響しないのに…」「大声を出す行為は、喉への負担って半端ないのだなぁ。」「まぁ日常生活の中で、大きな声や怒鳴ったりなんてしないからいい勉強になりました。」と、その思いを綴っています。



