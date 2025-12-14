「サッカー・柿谷曜一朗引退試合」（１４日、ヨドコウ桜スタジアム）

今年１月に引退を表明した元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗氏（３５）の引退試合「ＴＨＥ ＬＥＧＥＮＤ ＤＥＲＢＹ ＹＯＩＣＨＩＲＯ ＫＡＫＩＴＡＮＩ ＬＡＳＴ ＭＡＧＩＣ」をＣ大阪の本拠地で開催。大阪ダービーを意識して、柿谷氏がプレーするＣ大阪にゆかりのあるメンバーによる「大阪ピンク」とＧ大阪の側「大阪ブルー」が対戦する。開始３分にＧ大阪下部組織出身の大阪ブルーＭＦ本田圭佑がいきなり右足ボレーで先制ゴールを決めて存在感を見せつけた。５分にはＦＷ家長昭博が追加点を決めて、大阪ブルーが圧倒している。

試合に先立ち発表されたスタメンではＣ大阪の歴代８番をつけた５選手がスタメンにそろい踏み。しかし現役を離れて久しい森島会長、負傷を抱える清武らは開始ワンプレーでベンチに退いた。

両チームのスタメンは次の通り。

【大阪ピンク】ＧＫ１金鎮鉉、ＤＦ１４丸橋祐介、２３山下達也、３３西尾隆矢、ＭＦ６浜田武、８乾貴士、８柿谷曜一朗、８香川真司、８清武弘嗣、８森島寛晃、９６山口蛍

【大阪ブルー】ＧＫ２２一森純、ＤＦ３昌子源、４藤春広輝、１３安田理大、１５今野泰幸、ＭＦ７遠藤保仁、７宇佐美貴史、２７橋本英郎、４本田圭佑、ＦＷ１０倉田秋、４１家長昭博

※数字は背番号