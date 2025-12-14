◆第７６回全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１（１２月１７日２０時１０分発走、川崎競馬場・ダート１６００メートル）

２歳ダート戦では唯一のＪｐｎ１競走で、ケンタッキーダービー出走馬選定ポイントシリーズ「ＪＡＰＡＮ ＲＯＡＤ ＴＯ ＴＨＥ ＫＥＮＴＵＣＫＹ ＤＥＲＢＹ」対象レースに出走する９頭の枠順が１２月１４日、確定した。

無傷２連勝でＪＢＣ２歳優駿を制したタマモフリージア（牝２歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は１枠１番に決まった。ルヴァンスレーヴとの父子制覇となるか注目が集まる。

前走の、もちの木賞でデビュー２連勝のパイロマンサー（牡２歳、栗東・吉村圭司厩舎、父パイロ）は４枠４番。ＪＢＣ２歳優駿は２着で、坂井瑠星騎手と再コンビのフルールドール（牝２歳、栗東・藤原英昭厩舎、父エピファネイア）は２枠２番となった。

地方馬では前走の鎌倉記念まで無傷４連勝のベストグリーン（牡２歳、北海道・田中淳司舎、父スマートファルコン）は５枠５番。同じホッカイドウ競馬所属では、ＪＢＣ２歳優駿で３着のアヤサンジョウタロ（牡２歳、北海道・田中淳司舎、父サンダースノー）は３枠３番になった。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性、斤量、騎手の順）。全て２歳。

（１）タマモフリージア （栗 東）牝 ５５ 田口 貫太

（２）フルールドール （栗 東）牝 ５５ 坂井 瑠星

（３）アヤサンジョウタロ（北海道）牡 ５６ 笹川 翼

（４）パイロマンサー （栗 東）牡 ５６ 岩田 望来

（５）ベストグリーン （北海道）牡 ５６ 小野 楓馬

（６）ライフオブラクーン（美 浦）牡 ５６ 戸崎 圭太

（７）バルカニクス （浦 和）牡 ５６ 本田 正重

（８）イダテンシャチョウ（栗 東）牡 ５６ 武 豊

（９）コスモギガンティア（川 崎）牡 ５６ 矢野 貴之

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。