久住小春、B’zライブでオフショルコーデ披露「色っぽい」「おしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/14】元元モーニング娘。で女優の久住小春が12月12日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのニット姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳元モー娘。「色っぽい」B’zライブ参加コーデ
久住は「B’zさんのLiveに初めて行ってきました」と、東京ドームで開催された「B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-」への参加を報告。ライブ会場で撮影された写真では、淡いカラーのオフショルダーニットにデニムを合わせたカジュアルな装いで、肩元をすっきりと見せたスタイルを披露している。
この投稿にファンからは「オフショルダーが似合いすぎる」「肩出しニットが可愛い」「おしゃれ」「カジュアルなのに色っぽい」「スタイルが綺麗」「肌が光ってる」「B’z初参戦うらやましい」といったコメントが集まっている。（modelpress編集部）
