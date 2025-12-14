南沙良、美スタイル際立つノースリドレス姿「ゴージャス」「気品のある色気」と反響
【モデルプレス＝2025/12/14】女優の南沙良が12月12日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのイブニングドレス姿を披露し、話題となっている。
【写真】23歳ニコラモデル出身女優「気品のある色気」ノースリドレス姿
南は「第36回シンガポール国際映画祭」とつづり、複数のショットを公開。2026年2月6日に全国公開される、ゆりやんレトリィバァ初監督の映画「禍禍女」は同映画祭の「アジア⻑編映画コンペティション」に選出され、さらに南は主演女優賞にもノミネート。その際の黒のイブニングドレス姿を投稿しており、ほっそりとした腕と美しいボディラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「ゴージャス」「気品のある色気」「腕が眩しい」「スタイルいいのがわかる」「美ボディが際立つドレス」「美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳ニコラモデル出身女優「気品のある色気」ノースリドレス姿
◆南沙良、ドレス姿披露
南は「第36回シンガポール国際映画祭」とつづり、複数のショットを公開。2026年2月6日に全国公開される、ゆりやんレトリィバァ初監督の映画「禍禍女」は同映画祭の「アジア⻑編映画コンペティション」に選出され、さらに南は主演女優賞にもノミネート。その際の黒のイブニングドレス姿を投稿しており、ほっそりとした腕と美しいボディラインが際立っている。
◆南沙良の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ゴージャス」「気品のある色気」「腕が眩しい」「スタイルいいのがわかる」「美ボディが際立つドレス」「美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】