柏木由紀、ミニスカ黒タイツで美脚際立つ 地元ショットに反響「スタイル抜群」「脚が綺麗」
【モデルプレス＝2025/12/14】元AKB48の柏木由紀が12月12日、自身のInstagramを更新。イルミネーション会場での美しい脚が際立つコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】柏木由紀「スタイル抜群」ミニ丈ツイードセットアップ姿
柏木は「イルミネーション点灯式に参加させていただきました〜」と地元・鹿児島の吉野公園で開催される「LUMI Satuma2025」への参加を報告。「スケートリンクやキッチンカーもあって何通りもの楽しみ方ができます」とイベントの魅力を伝えながら、チェック柄のトップスと美しい脚のラインが際立つミニスカートを合わせたコーディネートを披露している。
この投稿に、ファンからは「脚が綺麗すぎる」「イルミネーションより柏木さんに目がいく」「スタイル抜群」「冬のチェックコーデが可愛い」「地元愛が伝わる」「夜景との相性が最高」といったコメントが寄せられている。(modelpress編集部）
