今日14日から明日15日にかけて、北海道と東北は暴風や猛吹雪となる恐れがあります。また、北海道では大雪となるおそれもあり、警戒が必要です。東北でも雨や雪が降るでしょう。明日15日は次第に止み間も出てきますが、厳しい寒さは続くため、地震の被災地で復旧作業を行う方は、寒さ対策を万全にしてください。

今日14日 北日本は暴風・猛吹雪 北海道は大雪の恐れ

今日14日は前線を伴った低気圧が本州の太平洋側を通って北海道付近に進み、別の低気圧が急発達しながら日本海から東北付近へ進む見込みです。これらの低気圧の影響で、北海道と東北では非常に強い風が吹く所があり大荒れの天気となるでしょう。





北海道では大雪や猛吹雪となり、車の運転が困難となる恐れがあります。湿った重たい雪による電線への着雪や、なだれ、落雷にも注意が必要です。東北も、今日14日は雨や雪を伴って非常に強い風が吹く恐れがあるため、暴風に警戒してください。また、これまでに降った雨や地震の影響により地盤の緩んでいる所があるため、土砂災害にも注意・警戒が必要です。

明日15日 引き続き暴風、大雪、大雨に注意・警戒を

明日15日は、東北付近の低気圧は不明瞭となり、北海道付近の低気圧が千島近海に進み、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となる見込みです。



北海道は雪が降り、吹雪く所が多いでしょう。引き続き、大雪や猛吹雪による交通への影響に警戒が必要です。



東北は、午前中は雨や雪の降る所が多く、雷を伴う所があるでしょう。昼前にかけて土砂災害に注意・警戒し、昼過ぎにかけて暴風や高波に警戒してください。午後は、多少、やみ間も出てくる見込みです。

被災地では19日(金)頃まで厳しい寒さ

北海道や東北の地震の被災地では、明日15日にかけて雪や雨の降る所が多いでしょう。16日(火)以降は雲の広がる所が多いですが、晴れ間が出る所もある見込みです。19日(金)まで、朝の最低気温は氷点下となる日が多く、日中の気温もあまり上がらず、厳しい寒さが続く所が多いでしょう。復旧作業を行う際や避難をすることになった際は、防寒を万全にしてください。20日(土)以降は、平年より気温がかなり高くなり、多少、寒さは和らぐ見込みです。

寒さに対して効果的な衣類の身に着け方

冬ならではの災害リスクとして、低体温症が挙げられます。そのため、災害時に避難所へ移動する際は、とにかく重ね着をして向かうことが大切です。



可能な限りの衣類を身に着けたら、肌の露出を極力少なくするようにして下さい。手袋や靴下は衣服にかぶせるように身に着けると、体の熱が逃げるのを防ぐことができます。ネックウォーマーやマフラーがなければタオルで代用して、首元の冷えを防ぎましょう。この時マフラーは衣服の中に入れるようにして身に着けると良いでしょう。最近はコンパクトに畳んで収納できる機能性防寒着も多くありますので、防災リュックに入れておくと安心です。



また、避難所などで過ごす際は、段ボールや毛布を重ねて敷いた上で過ごすなど、冷たい床との接触は可能な限り避けるように工夫をすることが大切です。家族で体を寄せ合いましょう。