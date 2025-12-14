今回は、号泣謝罪した彼氏に大嘘をつかれていたエピソードを紹介します。

結婚を考えていた彼氏だったけど…

「私には会社を経営する年上の彼氏がいます。彼氏は優しくて落ち着きがあり、いつか結婚したいと思っていました。

そんなある日、彼氏のジャケットから3歳ぐらいの男の子の写真が落ちてきたんです。そこで彼氏にその写真について聞くと、『この子は俺の子だ』『ごめん俺、バツイチなんだ……』と謝罪されました。

『今までずっと隠しててごめん。でもいつか言おうと思ってたんだ』と号泣しながら言ってくる彼氏を見て、許すことにしました。彼氏もプロポーズをほのめかすようなことを言ってくれましたし……。

でも今考えたら、この時きっぱり別れておくべきでした。というのも実は彼氏はバツイチなんかじゃなく（離婚しておらず）、れっきとした既婚者だと後で分かったからです」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年5月）

▽ ちなみに、彼氏の奥さんからの密告により、彼氏が既婚者だと分かったのだそう。「独身だと思って付き合っていた男性が、既婚者だった」と知った時のショックは計り知れないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。