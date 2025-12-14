NBAカップ、イーストはニックスが決勝進出を決める…ブランソンが今季最多40得点

12月14日（現地時間13日、日付は以下同、「エミレーツNBAカップ2025」（以下“NBAカップ”）の準決勝が行われ、ニューヨーク・ニックスとオーランド・マジックが対戦した。

ニックスは、ジェイレン・ブランソン、ミケル・ブリッジズ、ジョシュ・ハート、カール・アンソニー・タウンズ、OG・アヌノビーがスターティングラインアップに名を連ねた。対するマジックの先発はデズモンド・ベイン、パオロ・バンケロ、アンソニー・ブラック、ジェイレン・サグス、ウェンデル・カーター・Jr.の5名。ベストメンバーのニックスに対し、マジックは負傷離脱中のフランツ・ワグナーを欠いて臨んだ。

試合序盤はニックスがマジックを追いかける展開となり、33－36とマジックの3点リードで第1クォーターを終えた。第2クォーターに入ると、前半だけで25得点を挙げたブランソンを中心にニックスが反撃し、71－64と逆転して試合を折り返した。

後半、再びマジックからの攻勢を受けたニックス。バンケロとベインの連続得点で一時再逆転を許したが、激しい点の取り合いの末にリードを奪い返し、100－92で最終クォーターに突入。第4クォーターはマジックの猛追を振り切り、最終スコア132－120でニックスが勝利を収め、初めてのNBAカップ決勝進出を決めた。

ニックスは、ブランソンがシーズンハイの40得点に加えて8アシスト4リバウンド1スティールを記録。その他、タウンズが29得点8リバウンド、アヌノビーが24得点6リバウンド3スティール、ハートが12得点6リバウンド6アシスト3スティール、ブリッジズが16得点をマークした。マジックはサグスが26得点7アシスト、バンケロが25得点8リバウンド、ベインは18得点6リバウンド7アシストを残している。サグスはブランソンに並び前半だけで25得点を挙げていたが、第4クォーター途中に股関節の痛みでベンチに退いていた。

NBAカップの決勝は、12月17日に準決勝と同じくラスベガスで開催される。ニックスは、オクラホマシティ・サンダーとサンアントニオ・スパーズによるウェスタン・カンファレンス準決勝の勝者と対戦する。

■試合結果



ニューヨーク・ニックス 132－120 オーランド・マジック



NYK｜33｜38｜29｜32｜＝132



ORL｜36｜28｜28｜28｜＝120