Jリーグ栃木シティFC所属の都倉賢（39）が12月11日、自身のXを更新し、横浜の銭湯で体験した忘れられない出来事を明かした。投稿では、日常の何気ない場所で起きたファンとの偶然の出会いについてつづり、「サッカーを続けていて本当に良かった」と感じた瞬間だったことを伝えている。

見知らぬ男性から「都倉選手ですか？」と声をかけられた都倉。さらに「コンサ時代から応援してます」と打ち明けられ、男性はおもむろにスマートフォンを取り出した。その待ち受け画面に映っていたのは、約10年前、北海道コンサドーレ札幌の練習場で撮影した都倉とのツーショット写真。大学進学で神奈川に移り住み、ずっと気になっていたという銭湯に初めて訪れたその日に、偶然にも本人と出会ったという。都倉はこの出来事を「偶然では片づけにくい、温かい奇跡のような瞬間」と表現し、10年以上前の一枚を今も大切にしてくれていたことに、胸が熱くなったとつづっている。

【画像】10年以上前に撮影されたツーショット写真（画像は都倉賢公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「日頃の行いの賜物ですね このエピソードに呼応する投稿に素敵なものが多いことも素晴らしい」「素敵なお話ありがとうございます！ 都倉選手の人間くさいところ、大好きです！」「さすが都倉選手最高」「ファンサで人生変わるんよね。小学生、中学生の時の記憶は一生の宝物なんだよねー」といった温かな声が寄せられている。