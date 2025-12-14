Travis Japanの松田元太が、自身のInstagramで額にしわを寄せながらドリンクを飲む姿を投稿。様々な反響が寄せられている。

【写真】松田元太が上下スウェットのカジュアルコーデで“WiFi飲み”

■額にしわを寄せる松田元太

この日の松田は、グレーの上下スウェットセットアップに、カチューシャ代わりにした黒縁メガネをアクセントにしたカジュアルなスタイルで、計3点の写真を投稿している。

カフェのテラス席と思しき場所で、ドリンクを飲む松田。ハッシュタグに「WiFi飲み」と添えたように、額のしわがWi-Fiマークのよう。

さらにスワイプしていくと、そのしわがどんどん深くなっていく上に、持っていたはずのドリンクカップが、レモンサワーのようなグラスへと変わっている。

これには「確かにおでこにWi-Fiあるね（笑）」「初めて聞いたけど、Wi-Fi飲み最高」「1枚目と3枚目のギャップが好き」などの反響が寄せられた他、「待ってた、金髪！」「スウェットでこのカッコよさはやばい」「どんだけ沼らせるつもり!?」などの投稿が寄せられていた。

■名古屋でも“WiFi飲み”する、松田元太

なお、松田は先日仕事で訪れた名古屋でも、“WiFi飲み”する姿を投稿している。