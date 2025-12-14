写真家で映画監督の蜷川実花さん（53）が14日、自身のインスタグラムを更新。父で演出家の蜷川幸雄さん（享年80）を演じた俳優の小栗旬（42）を感謝した。

「小栗旬くんが蜷川幸雄をやってくれるなんてw」と放送中のフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）での画面写真を投稿。「だいぶ本人よりハンサムだけどwそっくりすぎる」と絶賛した。

「タバコの持ち方、座る角度、少し緊張した神経質そうな手元、本当に丁寧に愛情を持って演じてくれたんだなぁと家族みんなで嬉しくなった」とつづった。

「蜷川さんの役やるんだよ、なんか実花さんところに資料あるかな？とある日小栗くんから連絡が来て、本当に家族アルバムや資料を見にうちにやって来たのは何カ月も前のこと。2人で父の思い出話をしたりして楽しい時間だった」と回顧。「その後もかつら被った写真送ってくれて、もうちょいおでこあってもいいんじゃない？など笑いながらやりとりし、先日ドラマを拝見して、何だか幸せな気持ちです！父も照れながら喜んでいるでしょう??ありがとね！小栗くん」と感謝した。