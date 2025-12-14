長嶋一茂（59）が14日、日本テレビ「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。アニメ＆映画フェス潜入した、愛車のランボルギーニよりも高額のポケモンカードに驚いた。

一茂らは、12月5〜7日で千葉・幕張メッセで行われていた映画やアニメの祭典「東京コミックコンベンション」に潜入。ポケモンカードのブースでは、オークションにかけられていない高額カードを展示していた。かまいたち濱家隆一がこのブース内で一番高額な商品に関して尋ねると、ピカチュウをモチーフにした「イラストレーター」という作を紹介。担当スタッフが予想落札額について「いくらだと思いますか」と尋ねたが、一茂は「今、見えちゃった、4万ドル」と語った。

一茂が値札の数字を一ケタ少なく読み違えてことに気付いた、かまいたち山内健司が「4万じゃないスよ」とツッコミを入れると、濱家が「40万ドル。6000万円です」と修正した。一茂は「え〜っ、マジでぇ〜」と絶句して直後に「俺のランボより高いじゃん」と驚いて「俺のランボルギーニより、こっちの方が高い」と繰り返した。