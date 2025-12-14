4本制作のビートルズ伝記映画、メンバー＆妻＆マネージャーを演じるキャストが決定｜現在分かっていることまとめ
サム・メンデス監督がメガホンを取り、ザ・ビートルズのメンバー4人それぞれの視点で解散までを語る伝記映画4作品『THE BEATLES ‐ FOUR FILMS（仮題）』。キャストや内容、公開日など、これまで分かっていることをまとめて紹介する。
【写真】ザ・ビートルズのメンバーを演じる4人のキャストをチェック！
伝記映画4作品は、『アメリカン・ビューティー』や『1917 命をかけた伝令』、「007」シリーズで知られるイギリス出身のオスカー監督メンデスが企画し、自ら監督を務める。1970年の解散に向けた「歴史上もっとも偉大なバンドの驚くべき物語」が、4人それぞれの視点で描かれ、交錯するという。共同プロデューサーのピッパ・ハリスは2024年2月の声明で、各作品で「史上最高のバンドの物語を個別に語る」ことで、「他に類を見ないほどスリリングで壮大な映画体験」を目指していると述べた。
ポール・マッカートニー役は、『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』のポール・メスカル、ジョン・レノン役は『ベイビーガール』や『逆転のトライアングル』のハリス・ディキンソン、ジョージ・ハリスン役は『クワイエット・プレイス：DAY 1』のジョセフ・クイン、リンゴ・スター役は『Saltburn』や『イニシェリン島の精霊』のバリー・コーガンが演じる。
4人が実際に歌声を披露するかは不明だが、リンゴは以前、バリーが「どこかでドラムのレッスンを受けているはずだ」と語っていた。
さらに、それぞれの妻役も決定。シアーシャ・ローナンがリンダ・マッカートニー役、『SHOGUN 将軍』で世界的知名度を上げたアンナ・サワイがオノ・ヨーコ役、エイミー・ルー・ウッドがジョージの妻パティ・ボイド役、『HOW TO HAVE SEX』のミア・マッケナ＝ブルースが、リンゴの最初の妻モーリン・コックス役で出演。
そして“5人目のビートルズ”と称されるマネージャーのブライアン・エプスタインをジェームズ・ノートンが演じ、ポールの父ジム・マッカートニー役にデヴィッド・モリッシー、ジョンの叔母役にミミリアン・ベスト、ロード・マネージャーのニール・アスピノール役にボビー・スコフィールド、パーソナル・アシスタントのマル・エヴァンズ役にダニエル・ホフマン・ギル、広報担当で友人のデレク・テイラー役にアーサー・ダーヴィル、解散の原因を招いた音楽マネージャー、アレン・クライン役にアダム・パリーを起用することが明らかになっている。
ソニー・ピクチャーズ エンターテイメントが資金調達と配給を手掛け、2028年4月に劇場公開されることが決まっているものの、4作品同日公開なのか、数週にまたいで公開されるのか、詳しいことは分かっていない。また、撮影はまだスタートしていないが、メンデス監督は1年に渡って撮影を行うと発言している。
【写真】ザ・ビートルズのメンバーを演じる4人のキャストをチェック！
伝記映画4作品は、『アメリカン・ビューティー』や『1917 命をかけた伝令』、「007」シリーズで知られるイギリス出身のオスカー監督メンデスが企画し、自ら監督を務める。1970年の解散に向けた「歴史上もっとも偉大なバンドの驚くべき物語」が、4人それぞれの視点で描かれ、交錯するという。共同プロデューサーのピッパ・ハリスは2024年2月の声明で、各作品で「史上最高のバンドの物語を個別に語る」ことで、「他に類を見ないほどスリリングで壮大な映画体験」を目指していると述べた。
4人が実際に歌声を披露するかは不明だが、リンゴは以前、バリーが「どこかでドラムのレッスンを受けているはずだ」と語っていた。
さらに、それぞれの妻役も決定。シアーシャ・ローナンがリンダ・マッカートニー役、『SHOGUN 将軍』で世界的知名度を上げたアンナ・サワイがオノ・ヨーコ役、エイミー・ルー・ウッドがジョージの妻パティ・ボイド役、『HOW TO HAVE SEX』のミア・マッケナ＝ブルースが、リンゴの最初の妻モーリン・コックス役で出演。
そして“5人目のビートルズ”と称されるマネージャーのブライアン・エプスタインをジェームズ・ノートンが演じ、ポールの父ジム・マッカートニー役にデヴィッド・モリッシー、ジョンの叔母役にミミリアン・ベスト、ロード・マネージャーのニール・アスピノール役にボビー・スコフィールド、パーソナル・アシスタントのマル・エヴァンズ役にダニエル・ホフマン・ギル、広報担当で友人のデレク・テイラー役にアーサー・ダーヴィル、解散の原因を招いた音楽マネージャー、アレン・クライン役にアダム・パリーを起用することが明らかになっている。
ソニー・ピクチャーズ エンターテイメントが資金調達と配給を手掛け、2028年4月に劇場公開されることが決まっているものの、4作品同日公開なのか、数週にまたいで公開されるのか、詳しいことは分かっていない。また、撮影はまだスタートしていないが、メンデス監督は1年に渡って撮影を行うと発言している。