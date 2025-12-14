須田亜香里、美肌あらわの温泉シーンに反響「お肌が美しい」「これは身も心もポカポカ」
SKE48元メンバーでタレントの須田亜香里が13日までにインスタグラムを更新。温泉に入浴する姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】須田亜香里、露天風呂で美背中披露（ほか8枚）
須田が投稿したのは、テレビ東京『虎ノ門市場』のロケで訪れた北海道の温泉地・定山渓でのオフショット。複数公開されている写真には、紅葉をバックに露天風呂で笑顔を見せる様子や定山渓の雄大な自然を満喫する姿が収められている。
彼女の入浴シーンと美肌に、ファンからは「お肌が美しい」「これは身も心もポカポカ」「湯けむりあかりんが綺麗すぎるー」など称賛の声が上がった。
■須田亜香里（すだ あかり）
1991年10月31日生まれ。愛知県出身。2009年11月に行われたオーディションに合格してアイドルグループ「SKE48」のメンバーに。2022年11月までアイドルとして輝き続けた。現在はタレントとして活躍中。
引用：「須田亜香里」インスタグラム（＠akarisuda）
【写真】須田亜香里、露天風呂で美背中披露（ほか8枚）
須田が投稿したのは、テレビ東京『虎ノ門市場』のロケで訪れた北海道の温泉地・定山渓でのオフショット。複数公開されている写真には、紅葉をバックに露天風呂で笑顔を見せる様子や定山渓の雄大な自然を満喫する姿が収められている。
彼女の入浴シーンと美肌に、ファンからは「お肌が美しい」「これは身も心もポカポカ」「湯けむりあかりんが綺麗すぎるー」など称賛の声が上がった。
■須田亜香里（すだ あかり）
1991年10月31日生まれ。愛知県出身。2009年11月に行われたオーディションに合格してアイドルグループ「SKE48」のメンバーに。2022年11月までアイドルとして輝き続けた。現在はタレントとして活躍中。
引用：「須田亜香里」インスタグラム（＠akarisuda）