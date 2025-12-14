FANTASTICSによる全国アリーナツアー＜FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-＞の宮城公演が12月13日(土)にセキスイハイムスーパーアリーナにて開催。メンバーの八木勇征が出演する現在放送中のテレ東系ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』より、主演を務める鈴木愛理がゲストとしてライブに登場した。

ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』は、2023年10月に放送され「全オタクの夢だ、最⾼」「キュンキュンが⽌まらない」など、⼥性を中⼼に多くの共感を集めたドラマ『推しが上司になりまして』とは異なる新たな世界線のドラマとなっており、アパレル商社の社長秘書と年下イケメン上司が繰り広げる胸キュン不可避のラブコメディー。鈴木愛理演じる主⼈公の南愛⾐の最推しで上司の年下イケメン、旬を八木勇征が務めている。先日放送された第9話「推しの緊急事態！FANTASTICS事件」では、ストーリーの中でイベント主題歌を務めるアーティストとしてFANTASTICSメンバー全員が出演し、話題を呼んだ。

ツアー15公演目となる宮城公演1日目。ライブ後半のMCで、「今日はスペシャルなことがあるんですよね？」という中島颯太の問いかけをきっかけに、会場の空気が一気に高まる。共演している八木が「スペシャルゲストが来てくれています！」と呼び込むと、「こんにちは〜」という挨拶とともに、アレンジしたツアーTシャツを身にまとった“BUTTERFLY EFFECT仕様”の鈴木愛理が登場。5日に7周年を迎えたFANTASTICSへ祝福の言葉を贈ると、実はソロデビューから今年で7周年を迎えるという共通点があることを明かし、「その絆を信じて、今日限りのスペシャルバージョンとして曲をお届けしていきたいと思います」と意気込みを語った。

鈴木自身もライブでこの曲を披露するのは初めてだといい、「全力で盛り上がってほしいです！」と呼びかけると、ドラマ主題歌「一生☆キミ推し」をFANTASTICSと一緒にパフォーマンス。共演する鈴木と八木のデュエットを挟みつつ、明るくアップテンポな曲調で会場は”キュンキュンな”一体感に包まれた。曲中ではFANTASTICSバージョンのコールアンドレスポンスも加わり、観客も”推し”の名前を思いっきり叫ぶ特別な時間も。ドラマ仕様の可愛らしい振り付けも登場し、一夜限りの”推し上司”スペシャルステージを華やかに彩った。

鈴木と八木が出演するドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』は12月17日（水）第11話、12月24日（水）最終話を迎える。ドラマのクライマックスと共にツアーも残り2公演となったFANTASTICS。＜FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-＞ファイナル公演は12月20日(土)、12月21日(日)静岡で開催される。

■ドラマNEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』 ■あらすじ

主⼈公・南愛⾐(鈴木愛理)は、アパレル商社の社⻑秘書として働く⼀⽅で、今ブレーク中の年下イケメン俳優・氷室旬の推し活に励み、⼈⽣を謳歌していた。そんなある日、信頼していた社長が病に倒れ、推しの旬が舞台降板するという受け⼊れ難い事実が続発！新たに社⻑に就任したのは、まさかの最推し・旬だった！ドキドキして今にも倒れそうなのをスン顔で必死に隠し、推しの秘書を完璧に務める愛⾐。一方旬は、愛衣のサポートで不慣れな仕事をやり抜いてゆく。そんな光溢れる日々の中、2⼈の前に次々と邪魔者や問題が発⽣し…！胸キュン必死の究極ラブコメドラマ。 12月17日（水）第11話、12月24日（水）最終話は…思いが通じ合った愛衣(鈴木愛理)と旬(八木勇征)の前に恋の参入者が続々登場し、二人の仲を阻む！さらにはゴシップや会社を揺るがす事件も起こり、二人は一体どうなるのか⁉︎ドラマの主題歌「一生☆キミ推し」を制作したオーイシマサヨシ氏も出演するなど、最後までフルスロットルな展開の「推し上司」に乞うご期待！ ■放送日時

毎週水曜日 深夜24:30〜放送中 ■放送局

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送 ■配信

動画配信サービス「U-NEXT」では毎週水曜 夜9時より、各話1週間独占先⾏配信中

▶U-NEXT︓https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて⾒逃し配信

▶TVer︓https://tver.jp/series/srybrf5mfc

▶テレ東ＨP：https://video.tv-tokyo.co.jp/oshifullthrottle/

▶Lemino︓https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7 ■公式SNS

・HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/oshifullthrottle/

・X：https://x.com/tx_oshi

・Instagram：https://www.instagram.com/tx.oshi/?hl=ja

・TikTok：https://www.tiktok.com/@tx.oshi

＜FANTASTICS LIVE TOUR 2025″BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-＞

詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35106/

終了公演は割愛 [静岡] エコパアリーナ

2025/12/20(土) 開場15:00 / 開演16:00

2025/12/21(日) 開場14:00 / 開演15:00

■Single 「ずっとずっと」

2025.12.05 リリース

https://fantastics.lnk.to/ZUTTO_CD ■BEST ALBUM

2026.02.12 リリース

https://fantastics.lnk.to/BEST_CD