モデルでタレントのアンミカが衝撃の“大人ラブブ”ファッションを披露した。

アンミカは１４日までに自身のインスタグラムを更新。「北川景子さん回のフジテレビ【トークィーンズ】は、衣装は遊び心コーデの回で、大人ラブブがイメージでした！笑 今年旬なバーガンディカラーのファーコーデは、全て＠ｈｍで揃えて 何となく飛んでみました フライングアンミカ〜！！！」と記し、ミニ丈ワンピースにモコモコ素材のビッグなブーツ、モコモコ素材のトップスというトイプードルのような斬新なコーデの写真をアップ。

「北川さんの透明感と凜とした雰囲気、でも関西弁でお茶目な一面、赤裸々に昔の話や仮定の話をしてくださり、益々大好きになりました」とつづった。

この投稿には、「わ！！かっわいいいいいい」「サイコーにカッコイイです」「うひゃ こんなボリュームで長さのあるブーツを履きこなせるのはアンミカさんしかおらんよね」「すんごい美しいモンチッチみたい」「お姉様っ！ゴージャスすぎますうううう！」「モコモココーデかわいい」「お人形さんみたい」「プードルみたいかわいい」などのコメントが寄せられた。