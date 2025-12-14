秋山黄色が今年10月からスタートさせたツアー＜秋山黄色 LIVE HOUSE TOUR 「鬼奏本能」＞のファイナル公演を、12月13日に恵比寿LIQUIDROOMにて開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。

◆ライブ写真

ソールドした恵比寿LIQUIDROOMでファイナルを迎える秋山黄色。実はワンマンでは初めての恵比寿LIQUIDROOMとなる。

暗転され真っ暗の超満員の会場に、黒いマント姿の何者かが現れたと思うと、フロアタムを激しくプレイし始める。SEと連動したプレイを披露しマントを脱ぐと、真っ白の衣装に身を包んだ秋山黄色が。1曲目は「モノローグ」。深い後悔のなかでせめてもの救済を求める祈りの歌。なだれ込むように「PUPA」、そして代表曲である「Caffeine」を続けざまに披露。序盤からトップスピードだ。

中盤ではレアな2ndアルバムに収録されている「月と太陽だけ」や2020年の＜秋山黄色ONE MAN LIVE『登校の果て.W』＞でも披露された、ファンにはお馴染みの「鼻水止まんないよ」もパフォーマンス。そして、11月に発売されたばかりのシングルから、消えたい気持ちと生きたい衝動の狭間で揺れる心情を描いた「ブランコ」をピアノの弾き語りで披露。

「今のが最後かもしれんと思って歌ってんだよ俺。毎回そうなの。これが最後かもしれないじゃん、皆んなと会うのも。そんな中さ本当のことばっかり歌いたいわけ。どんだけ楽しかろうと、どんだけ大事な人が出来ようといつかはいなくなっちゃうんだよ。死ぬ訳じゃないから休もっか、一回。そういう事何回も言われて何回も刺さらない。そんな人はずっとひとりぼっちなの？誰も歌わないからさ。俺だけは歌わなきゃ。」

痛みを抱えたまま。孤独や絶望を直視しながら前へ進む力を与えてくれる。秋山黄色の真骨頂だ。表題曲である疾走感溢れるロックナンバー「Quest」では、ここぞとばかりに希望を見せてくれた。

巨大な歓声で迎えられて披露したアンコールの1曲目「サーチライト」では、「誰よりもでっかい光で照らします！」と宣言。鬼気迫る勢いで駆け抜けた約2時間のセットリスト。何一つ嘘のない、痛みを分かち合いながら光で照らす秋山黄色を見ることができた。

また、来年3月には＜秋山黄色 Hall Tour 「魔法のもしも」＞が開催予定。東京公演は秋山黄色の誕生日である3月11日(水)に「LINE CUBE SHIBUYA」。大阪公演は3月20日(金・祝)に「NHK大阪ホール」にて開催予定だ。チケット受付はオフィシャルHP先行がスタートしている。

■セットリスト＜秋山黄色 LIVE HOUSE TOUR 「鬼奏本能」 ＞

1​.モノローグ

2​.PUPA

3​.Caffeine

4​.月と太陽だけ

5​.Bottomscall

6​.夕暮れに映して

7​.鼻水止まんないよ

8​.ブランコ

9​.FLICK STREET

10​.Lonely cocoa

11​.Quest

12​.ネイルイズデッド feat​.100回嘔吐

13​.とうこうのはて

14​.アイデンティティ

15​.INSOMNIA

EN1​.サーチライト

EN2​.Wannabe ◆ ◆ ◆ ■秋山黄色コメント

秋山黄色です！

またしばらく期間が空きそうなので、ホールツアーをやっておきます！

たくさんのご来場をお待ちしております。

■＜秋山黄色 Hall Tour 「魔法のもしも」＞

〈東京公演〉

日程：2026年3月11日(水)

会場：LINE CUBE SHIBUYA

開場/開演：17:30/18:30

お問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00) 〈大阪公演〉

日程：2026年3月20日(金・祝)

会場：NHK大阪ホール

開場/開演：16:00/17:00

お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日12:00〜17:00) ▼券種/チケット料金

全席指定：￥6,800(税込)

※未就学児童入場不可（小学生以上のご入場される方全てにチケット必要）

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可能

※電子チケット/紙チケット 併用、発券開始公演日3日前から ▼チケット情報 ◇オフィシャル先行（抽選)

【受付期間】2026年12月13日(土) 12:00 〜 2026年12月21日(日) 23:59

お申込みはこちら ⇒ https://eplus.jp/akiyamakiro26/

※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。

※受付開始直後や終了直前はアクセス集中による混雑が予想されます。余裕を持って受付期間中にお申し込みください。 ▼注意事項

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止。

※営利目的の転売禁止。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しは出来ません。

※出演者へのプレゼントやお花(ロビー花)のお預かりは辞退させて頂きます。

※入り待ち・出待ちはお控え下さい(会場・空港・駅・ホテル等)。

公演終了後、会場を出られた方は付近に溜まらずに解散をお願い致します。

出演者とお客様の安全を守るため、ご理解とご協力を承りますようお願い致します。

■ニューシングル「Quest」 ©アルト・講談社／補助魔法プロジェクト 2025年11月12日(水)発売

予約：https://erj.lnk.to/K61Sqt ■期間生産限定盤(CD+Blu-ray)のみ

価格：￥2,500(tax in)

品番：ESCL-6135~6

TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』描き下ろしイラストジャケット ≪CD収録曲≫

M1:「Quest」

M2:「ブランコ」

M3:「Quest(水槽 Remix)」

M4:「Quest Instrumental」 ≪Blu-ray収録内容≫

TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』ノンクレジットオープニング映像 ▽シングル『Quest』購入特典

【対象店舗/特典内容】

■秋山黄色 応援店 ・・・ 秋山黄色のアーティスト写真にするかかなり迷った、「Quest」コンセプトフォト B6サイズポストカード TypeA

■TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ 秋山黄色のアーティスト写真にするかかなり迷った、「Quest」コンセプトフォト B6サイズポストカード TypeB

■HMV（HMV&BOOKS online含む / 一部店舗除く）・・・ 秋山黄色のアーティスト写真にするかかなり迷った、「Quest」コンセプトフォト B6サイズポストカード TypeC

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

■楽天ブックス ・・・ オリジナル缶バッジ

■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルピック

■Sony Music Shop ・・・ オリジナルスマホサイズブロマイド ※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。

photo by renzo masuda