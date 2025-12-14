ゲイリーなど新キャラクターの姿も！セガプライズ ディズニー『ズートピア2』 ミニメッシュカゴ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ズートピア2』 ミニメッシュカゴを紹介します☆
セガプライズ ディズニー『ズートピア2』 ミニメッシュカゴ
登場時期：2025年12月5日より順次
サイズ：全長約18×24×13cm
種類：全4種（ジュディ&ニック（ブルー）、集合（ブルー）、ジュディ&ニック（グリーン）、集合（グリーン））
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2025年12月5日（金）公開のディズニー新作映画『ズートピア2』
そんな『ズートピア2』デザインのミニメッシュカゴがセガプライズより登場します！
全長約18×24×13cmとコンパクトなサイズ感で、ブルーやグリーンなどのシックなカラーリングなのもおしゃれなポイントです。
おもちゃやお菓子などをしまっておいてもかわいい、全4種類がラインナップされます☆
ジュディ＆ニック
「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」デザインのカゴ。
表面には腕を組んでいる「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」の姿が！
背面には『ズートピア2』で登場する新キャラクターの姿も描かれています。
集合
豪華な集合デザインのミニメッシュカゴ。
「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」の両隣には、「ゲイリー」たち新キャラクターの姿も☆
背面には仲良く走っている「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」の躍動感のあるアートがプリントされています。
インテリアとしてそのまま飾っておきたくなるかわいさに仕上げられたメッシュカゴ。
セガプライズの『ズートピア2』 ミニメッシュカゴは、2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
