大の字で昼寝をするカワウソが「見るだけで癒される」とSNS上で話題になっている。



【写真】リラックスしすぎて笑っちゃう～大の字で寝るカワウソ

周南市徳山動物園（山口県周南市）の公式Xが投稿したのは、日が差す場所でお腹を上に向け大の字になって眠るカワウソの写真。



折り重なるように他のカワウソが乗っているが、おかまいなしで、油断しきった姿でスヤスヤお昼寝をしている。あまりに気持ちよさそうな姿が話題になり、投稿は5.3万回表示を超えた。撮影したのは園に勤務する獣医師の橋本千尋さん。状況などについて詳しく話を聞いた。



――撮影された時の状況を詳しく教えてください。



橋本：14時頃でごはんの後です。陽の光で温かくなった石の上で、大の字で眠るスミレと、寄り添うタルトがいました。普段から２頭一緒に暮らしているので一緒に寝ているのですが、この日は特別気持ち良さそうでした。



――珍しい体勢なんでしょうか。



橋本：徳山動物園には11頭のカワウソが暮らしていますが、見かけることは少ないです。寒い日にこのような寝方はしないため、ぽかぽかの陽気の時にするのかもしれませんね。



――大の字に寝てるカワウソは性格もおおらかそうですが、特徴は？



橋本：大の字に寝ているのはスミレで、好奇心旺盛でやんちゃです。スミレが大の字になって寝た所をみたことが無かったので慌てて撮影しました。



―― カワウソの大の字寝が見られる確率の高いタイミングは？



橋本：開園後のごはんを食べ終わった後か、お昼ごはんを食べた後のタイミングでしょうか。お腹がいっぱいになると眠たくなるようですよ。



◇ ◇



SNSでは「傍らに一升瓶が似合いそうだな」「癒しすぎる」「へそ天を越えた、大の字！」などの反響が集まった。満腹になり日向ぼっこをしながら大の字で昼寝する姿は、見るだけで癒されそうだ。来園した際には是非チェックしていただきたい。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）