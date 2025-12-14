セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 マスコットヘアクリップ FUNNY Ver.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコットヘアクリップ FUNNY Ver.

登場時期：2025年12月5日より順次

サイズ：全長約6×6×3cm

種類：全5種（プー（うーん）、プー（にやり）、ティガー、ピグレット、イーヨー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、『くまのプーさん』のマスコットヘアクリップが登場！

「プー」と100エーカーの森に住む仲間たちの、愉快な表情がインパクト抜群です。

おうちでのリラックスタイムから、おでかけ時のコーディネートのアクセントとしても活躍しそう☆

全部で5種類のデザインがラインナップされます。

プー（うーん）

“うーん”と困っているような表情が印象的な「プー」のヘアクリップ。

眉毛や口角が下がっている姿も愛らしい☆

コロンとしたフォルムもポイントです。

プー（にやり）

“にやり”と笑っている「プー」のヘアクリップ。

きりりと引き締まった目元も印象的。

お茶目な表情に癒やされるプライズです。

ティガー

「ティガー」のヘアクリップ。

おどけたような表情がとってもチャーミング☆

トレードマークでもあるビビッドなオレンジ色も忠実に再現されています。

ピグレット

「ピグレット」のヘアクリップ。

何かを言いたそうな、困り顔の「ピグレット」

ぴょこんと立っている大きな耳も目をひきます！

イーヨー

「イーヨー」のヘアクリップ。

「イーヨー」は目を半分閉じ、口角を下げた表情で登場します。

お顔の縫い目などもしっかりと表現されたヘアクリップです。

ユニークな表情をした「プー」と仲間たちのマスコット付きヘアクリップ。

セガプライズの『くまのプーさん』 マスコットヘアクリップ FUNNY Ver.は、2025年12月5日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！

