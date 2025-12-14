愉快な表情に注目！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコットヘアクリップ FUNNY Ver.
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 マスコットヘアクリップ FUNNY Ver.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコットヘアクリップ FUNNY Ver.
登場時期：2025年12月5日より順次
サイズ：全長約6×6×3cm
種類：全5種（プー（うーん）、プー（にやり）、ティガー、ピグレット、イーヨー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、『くまのプーさん』のマスコットヘアクリップが登場！
「プー」と100エーカーの森に住む仲間たちの、愉快な表情がインパクト抜群です。
おうちでのリラックスタイムから、おでかけ時のコーディネートのアクセントとしても活躍しそう☆
全部で5種類のデザインがラインナップされます。
プー（うーん）
“うーん”と困っているような表情が印象的な「プー」のヘアクリップ。
眉毛や口角が下がっている姿も愛らしい☆
コロンとしたフォルムもポイントです。
プー（にやり）
“にやり”と笑っている「プー」のヘアクリップ。
きりりと引き締まった目元も印象的。
お茶目な表情に癒やされるプライズです。
ティガー
「ティガー」のヘアクリップ。
おどけたような表情がとってもチャーミング☆
トレードマークでもあるビビッドなオレンジ色も忠実に再現されています。
ピグレット
「ピグレット」のヘアクリップ。
何かを言いたそうな、困り顔の「ピグレット」
ぴょこんと立っている大きな耳も目をひきます！
イーヨー
「イーヨー」のヘアクリップ。
「イーヨー」は目を半分閉じ、口角を下げた表情で登場します。
お顔の縫い目などもしっかりと表現されたヘアクリップです。
ユニークな表情をした「プー」と仲間たちのマスコット付きヘアクリップ。
セガプライズの『くまのプーさん』 マスコットヘアクリップ FUNNY Ver.は、2025年12月5日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！
