山形県白鷹町で13日、停車中の車のそばで出血した男性が意識不明の状態で倒れているのが見つかりました。男性は搬送先の病院で死亡が確認され、警察は事件と事故の両面から捜査しています。



記者「白鷹町の町道です。男性はこちらの路上で血を流して倒れていました。付近に民家はなく、車通りもまばらです」



13日午前11時10分ごろ、白鷹町大瀬の町道で、路肩に停車していた軽乗用車のそばに男性が倒れているのを車で通り掛かった山形市の60代の男性が発見しました。





倒れていた男性は病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。警察の調べによりますと、死亡したのは白鷹町に住む無職の70代の男性で、発見当時、男性はけがをして出血していて、心肺停止の状態で倒れていました。近くにあった軽乗用車は男性の家族のもので、当時、エンジンはかかっておらず、運転席側のドアが開いた状態でした。男性は、運転席側のドア近くの路上で仰向けに倒れていたということです。警察で、事件と事故の両面から捜査しています。発見現場は、大瀬公民館から南西方向におよそ450メートル離れた町道です。