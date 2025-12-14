シリア中部パルミラで13日、米軍兵士2人と米国籍の民間人通訳1人が過激派組織のイスラム国（IS）と推定される攻撃により死亡した。トランプ米大統領はすぐ「強力な報復」を予告した。

国防総省のパーネル報道官はこの日、Xを通じ「きょうパルミラで米陸軍兵士2人と民間人米軍通訳1人が死亡し3人が負傷した」と明らかにした。

パーネル報道官によると、兵士らはこの日ISの撃退と対テロ作戦を支援するため現地の主要指導者と接触する任務を遂行している間に攻撃を受けた。

今回の攻撃はシリアのアサド政権が崩壊してから1年ぶりに米軍側の死傷者が発生した初の事例だ。米軍が主導する有志連合は最近シリア政府軍とともにシリア国内のIS残党掃討などに向け合同軍事作戦を繰り広げた。

ヘグセス米国防長官もXを通じ「今回の攻撃を犯した残酷な犯人は同盟パートナー軍により射殺された」と明らかにした。その上で「世界のどこであれ米国人を狙うならばあなたは米国が最後まで追跡しあなたを見つけ出し容赦なく除去することを知り、短く不安な余生を送ることになるだろう点を肝に銘じよ」と警告した。

トランプ大統領もまた、交流サイト（SNS）のトゥルースソーシャルを通じ「われわれはシリアで米国の偉大な愛国者3人、米軍兵士2人と民間人通訳1人を失ったことを哀悼する」と明らかにした。負傷した兵士3人に対しては「確認したところ状態は良好だ。彼らのために祈る」とした。

トランプ大統領は「今回の事件はシリアでも完全に統制されていない非常に危険な地域で米国とシリアを狙ったISの攻撃だった」と話した。その上で「シリアのシャラア大統領は今回の攻撃に怒り衝撃を受けた。非常に強力な報復があるだろう」と明らかにした。

トランプ大統領はこの日メリーランド州ボルティモアで開かれる陸海軍アメリカンフットボール競技に参加するため移動しながら今回の事件に対し「報復するだろう」と繰り返し強調した。

今回の事件と関連してシリア内務省報道官は射殺された攻撃者がシリア政府軍所属であり、最近内務省の身元調査過程で「タクフィリ」の前歴がある可能性があったと国営テレビに明らかにした。タクフィリとはISをはじめとするスンニ派イスラム武装組織を指す。

ただ攻撃者に対しては「政府軍内の高位職でもなく司令官とも何の関係はない」と線を引いた。身元調査内容をめぐり最終措置が決まる直前に今回の事件が起きたと釈明した。

ISは2018年に米英など有志連合軍の集中攻撃を受けて支配力を大きく失ったが、3000〜5000人規模の組織員を持ってシリアとイラク一帯で依然として活動している。