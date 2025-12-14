¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û ¡ÖÂÎÄ´Êø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡¡12·î¤ÎËÉ´¨¤ª¤·¤ã¤ì¥³¡¼¥Ç¡¡¥Ë¥Ã¥È¥»¡¼¥¿¡¼¤ä¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¥Ö¡¼¥Ä¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¾Ò²ð
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢12·î8Æü¤«¤é9Æü¤ÎÅ·µ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Åß¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖËèÆü¡¢¼¡¤ÎÆü¤Î¤ªÅ·µ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°áÁõ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë´¨¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¡ªÆÃ¤ËÄ«ÈÕ¤Î´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤¡¼¡¼¡£¤³¤Î½µËö¤â¸·¤·¤¤´¨¤µ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î8Æü¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¥»¡¼¥¿¡¼¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¤Î¥ì¡¼¥¹¥¹¥«¡¼¥È¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¡ÖÄìÎä¤¨ÂÐºö¤Ë¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¡Á¡×¤È¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯12·î9Æü¤Ï14¡î¤È¤¤¤¦µ¤²¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ã¸¤¤²«¿§¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¤ÈÆ±·Ï¿§¤Î¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥é¥¤¥ó¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¡£¡ÖÄ«ÈÕ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎä¤¨¤ë¤è¡ª¼ó²ó¤ê¤Þ¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¤Ç¤¹¢ö¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¸å¾¯¤·¤À¤·¡¢ÂÎÄ´Êø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤Í¡Á¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢´¨¤µÂÐºö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖËèÆü¤ÎÅ·µ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¡×¡Ö²«¿§¤ÏÃÈ¤«¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃÈ¤«¤½¤¦¤Ç¡¢À¨¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÊæÀî²Ì²»¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
