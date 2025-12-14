犬が飼い主から『嫌われた』と勘違いするタブー行為５選

飼い主のうっかりやってしまった行動が愛犬を深く傷つけてしまい、「嫌われたかも……」と不安にさせることがあります。ここでは、犬が飼い主から「嫌われた」と勘違いするタブー行為をみていきましょう。

1.感情的に怒鳴りつける

愛犬が失敗してしまった時、あるいはイタズラなど悪いことをした時、感情的になってしまい、過剰に怒鳴りつけたり叩いたりしていませんか。これは単に恐怖心を与えるだけに過ぎません。

「すごい怒ってる……怖い」という感情が勝ってしまい、何に対して怒られているのか理解できず、「嫌われたかもしれない」と深く傷つけてしまいます。

2.アピールを無視し続ける

愛犬からの「かまって」「甘えたい」などのアピールに気づかず、無視し続けていると、やがて「もしかして嫌われたからかまってもらえないのかな？」と勘違いさせてしまうことも。

愛犬からのアピールに気づくには、犬の基本的なボディランゲージを学び、アピールにいち早く気づいてあげることが大事です。声もかけずに無視し続けていると、関係が崩れてしまう恐れもあるので気をつけましょう。

3.別のペットや家族にばかり構う

愛犬にはかまってあげていないのに、他のペットや家族にばかり構っている様子を目の前で見せつけられると、犬は疎外感を覚えて「嫌われたかも」と深く傷ついてしまうことがあります。

特に、別のペットを飼っている場合は、皆平等に愛情を注いであげなければ、犬はそうした愛情の差に敏感なので不安に感じてしまうのです。他のペットや子供にばかり構うのではなく、愛犬にも愛情を注いであげましょう。

4.冷たく邪険な態度をとる

愛犬が「遊ぼう」「かまって」と近づいてきたとき、「あっち行って」と追い払うような仕草をしたり、視線を思いきり逸らしたりと冷たく邪険な態度をとっていませんか。

こうした飼い主の冷たい態度に犬は不安を感じ、「嫌われたかも」と深く傷ついてしまいます。犬は感情豊かで人間の言動に敏感な動物です。言葉が通じなくとも感情は伝わるので、邪険に扱うことは絶対にやめてください。

5.お気に入りのものを取り上げる

たとえからかい半分だったとしても、愛犬のお気に入りのものを無理やり取り上げるなどの行為は「どうしてそんな意地悪をするの？」「嫌いだから？」と勘違いさせてしまうのでやめましょう。

特に、ひとり遊びに夢中になっているときは、自分の世界で楽しんでいる状況です。危ない遊びでなければそっと見守り、おもちゃを取り上げるなど意地悪な関わり方はやめてください。

愛犬を「嫌われたかも」と不安にさせない方法

愛犬を「飼い主さんに嫌われたかも」と不安にさせないためには、日頃からコミュニケーションをたくさん取り、愛犬が「愛されている」と確固たる自信を持つことがとても大切です。

スキンシップや遊び、散歩を通して愛情をたくさん注いだり、褒めたりすることで、「自分は飼い主に愛されている」と実感しやすくなるでしょう。

さらに、愛犬の行動をよく観察し、どのようなボディランゲージがどんな感情を表しているのか、何を訴えているのかを理解してください。

たとえば、かまってほしいときは、じっと見つめたり前足でちょんちょんと突いてきたり、足元に転がってみたりとさまざまなアクションをとっているはずです。

こうしたアピールや要望、心理を察して適切な対応をとることも「飼い主は自分を理解してくれている」「それは自分を愛しているからだ」という愛情の実感につながります。

まとめ

飼い主の何気ない行動やうっかりやりがちな行動が、愛犬を深く傷つけて「嫌われた」と勘違いさせてしまいます。紹介したようなNG行動はやめて、愛犬が「愛されている」と自信を持てるような接し方を心がけましょう。