ママに撫でられて嬉しそうな犬を、おばあちゃんが試しに撫でてみると…あからさま過ぎる「態度の違い」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で28万7000回再生を突破し、「最高の絡み」「思わず吹いたｗｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：ママに撫でられて嬉しそうな犬→おばあちゃんが試してみると…あからさま過ぎる『態度の違い』】

満開！ポメラニアンスマイル

Instagramアカウント「pome_suno_7.13」に投稿されたのは、ママに撫でられて嬉しそうなポメラニアンの男の子「すの」くんを、おばあちゃんが試しに撫でてみた時の様子。

ママに撫でられているすのくんは、クリクリのまん丸おめめで、口角の上がったポメラニアンスマイルを炸裂させています。ママのナデナデを心からエンジョイしているのが伝わってきます。

笑顔はどこへ…

一方ばぁばが撫でてみると、ママの時とはまるで別犬のように表情が変わってしまったすのくん。まん丸だったおめめが小さくなり、スマイルも消えてしまっていたんだとか。

すのくんはママの時はちゃんとママの方を向いていたのに、ばぁばが撫でている時は空を見つめています。それも「ちゃんとばぁばの方向いて～」としっかり指摘されてしまいます。

大きすぎる態度の違い

「その目なに～？」と笑いながらばぁばに言われてしまいますが、すのくんの表情が変わることはありません…。あまりに激しい表情の落差に、見ているこちらは思わず吹き出してしまいます。

すのくんの表情の変化を、ばぁばも何だか楽しんでいる様子。撫でる人によって、あからさま過ぎる「態度の違い」を存分に見せつけてくれたすのくんなのでした。

投稿には「最高の絡み」「思わず吹いたｗｗ」「愛嬌があってカワイイ」「ウケる」「ばぁばはナンバー2かな？」「このツンデレ大好き！」といったコメントが寄せられています。

すのくんの愉快な日常は、Instagramアカウント「pome_suno_7.13」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「pome_suno_7.13」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。