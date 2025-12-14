MORE STARが、新曲「ハグ！」を12月13日に配信リリース。また、デビュー曲「もっと、キラッと」のMVも公開となった。

新曲「ハグ！」は、身近な“リズムゲーム”をモチーフに、日常で感じるワクワクや遊び心をそのまま閉じ込めた一曲。思わず笑顔になるような楽しさと、どこか懐かしい気持ちを味わえる構成に仕上がっている。歌詞にはグループコンセプトの“WITH KAWAII”や、グループ名の要素も盛り込まれた。作詞作曲はYUTORI-SEDAIの金原遼希、編曲はYUTORI-SEDAIが担当している。

デビュー曲「もっと、キラッと」のMVは、明日をもっとキラッとさせるため、9人のメンバーたちが奮闘する物語が描かれており、フレッシュでありのままの無邪気な姿をカラフルに映し出している。

なおMORE STARは、12月12日にKアリーナ横浜にて行われた『KAWAII LAB. SESSION vol.17』にてデビュー。同公演では、新曲「ハグ！」とデビュー曲「もっと、キラッと」を披露した。

（文＝リアルサウンド編集部）