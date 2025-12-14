たらこ×いくの旨さに“悶絶”した　もっちり太麺の和風スパゲッティ　芸能人もお忍びで通う

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・目黒のスパゲティの店『スパゲティダン』です。

ああ、“入江”ごと口に入れる快感

たっぷりとかかった海鮮に隠し味の大根おろしが爽やかさをプラス。添えられたたくあんも特徴の逸品だ。

「TV番組に取り上げられたら、それを見たお客さんが皆さん、たらこを頼むようになりましてね。80年代にはたらこ特化店になっちゃったんです」と語るのは1976年創業の味を守り続ける、元お客だった2代目店主の島崎弘さん。

たらこイクライカ大根おろし1550円

『スパゲティダン』たらこイクライカ大根おろし 1550円 口の中に広がる海のフレーバー。部分部分で食べるか、全部を混ぜて食べるかはお好きなように。愛好者にはお忍び芸能人もいるとか

たらこを変えると味が変わるので、選別には目も舌も慎重に使う。

「昨今はロシアの戦争の影響があるのよね」と、世界情勢にも気を配るのがたらこの道。

もっちり旨く、小麦が香る麺はニューオークボ。特製の2．1ミリを作ってもらい、想定より1分長く12分茹でるのミソで、具とよく絡む。

味わいある木皿はサンドペーパーで削ってニスを塗り、丁寧に修繕して使う。これぞ、伝統店の心意気だ。

『スパゲティダン』店主 島崎弘さん

店主：島崎弘さん「おいしいと思うものを丁寧に作っております」

『スパゲティダン』店内は昭和の喫茶店風。通にはサラダの店長特製トマトドレッシングも好評だ

目黒『スパゲティダン』

［店名］『スパゲティダン』

［住所］東京都品川区上大崎2-15-5長者丸ビル1階

［電話］03-3446-7893

［営業時間］11時半〜14時半、17時半〜20時半

［休日］土・日・祝

［交通］JR山手線ほか目黒駅東口から徒歩2分

