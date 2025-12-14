【ひらがなクイズ】空欄に共通するひらがな2文字は？ 1分で挑戦してみよう
3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！
ひらめきと言葉のセンスが問われる脳トレ問題、あなたの正解タイムは？
□□ち
おみ□□
□□さつ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。
あいち（愛知）
おみあい（お見合い）
あいさつ（挨拶）
どれも「あい」が共通して入る言葉になっています。身近な言葉を使った共通文字クイズは、語彙力アップや頭の体操にもぴったりですよ。
(文:All About ニュース編集部)
