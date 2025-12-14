3つの言葉に共通して入るひらがなを当てる「ひらがなクイズ」！ 語彙力と直感力が試される脳トレ問題です。□に入る2文字、あなたはすぐに分かりますか？

3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！

ひらめきと言葉のセンスが問われる脳トレ問題、あなたの正解タイムは？

問題：□□ち／おみ□□／□□さつ

□に入るひらがな2文字は何でしょう？

□□ち
おみ□□
□□さつ

正解：あい

正解は「あい」でした。

▼解説
3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。

あいち（愛知）
おみあい（お見合い）
あいさつ（挨拶）

どれも「あい」が共通して入る言葉になっています。身近な言葉を使った共通文字クイズは、語彙力アップや頭の体操にもぴったりですよ。
