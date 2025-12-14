「41歳なんですか？」平愛梨、4人のイケメン息子＆長友佑都との誕生日家族ショット公開「愛されてますね」
俳優の平愛梨さんは12月13日、自身のInstagramを更新。41歳の誕生日を祝う家族ショットを披露しました。
平さんは「#誕生日 #夫が両親みんなを誘ってくれた #お祝いありがとうございました」とハッシュタグを添え、「普段バタバタバタバタ時間が過ぎていく中でも私の生まれた日を毎年大切にしてくれる夫に"ありがとう"が込み上げます」と、長友選手への感謝の気持ちをつづりました。
コメントでは、「愛梨さん愛されてますね」「ステキな家族に囲まれて幸せオーラキラキラです」「41歳なんてびっくり」「佑都さんの粋な計らいには、毎年感動しますなッ」「可愛いカッコイイ息子くん達」「すっごく若くいれる秘訣は絶対笑顔いっぱいだからだよね」「ブラボーーーーーッ」「いつまでも可愛い」「41歳なんですか？ めちゃくちゃ若いし可愛い」「ブラボー家族」と称賛の声が多数寄せられています。
「愛梨さん愛されてますね」平さんは「41st birthday」「40歳になってからの1年が早すぎてあっという間に41歳になってました」と、12日に41歳の誕生日を迎えたことを報告。6枚の写真を載せています。平さんと夫で FC東京所属の長友佑都選手、4人のイケメンな息子との家族ショットのほか、夫婦ツーショットやプレゼントの「歳の数の薔薇の花束」などを披露しています。
「長友パパもドロンパも幸せそう」11月7日の投稿では、同チームのイベントを息子4人と訪れた際の家族ショットを公開している平さん。4人の息子はおそろいのユニフォームを着用し、チームマスコットの東京ドロンパも一緒に撮影した、長友選手のチームへの愛があふれる写真です。イベントで長友選手は「これで愛梨をおとしました」と豪語する尾崎豊さんの曲『I LOVE YOU』を披露したそうで、平さんにとっても忘れられないイベントになったようです。これからもにぎやかな家族ショットを期待したいですね！
(文:福島 ゆき)