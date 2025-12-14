帰省時の手土産にしたい「群馬県のお土産」ランキング！ 2位「下仁田ねぎ煎餅」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始は、久々に会う大切な人たちとの再会が楽しみな季節。親しい間柄だからこそ、気の利いた手土産を選んで感謝の気持ちを伝えたいという人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「帰省手土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、帰省時の手土産にしたい「群馬県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：下仁田ねぎ煎餅（つつじ庵）／30票2位に選ばれたのは、群馬県の名産品である下仁田ねぎの風味をいかした「下仁田ねぎ煎餅」です。製造元のつつじ庵は、群馬県内でさまざまな特産品をモチーフにしたお菓子を手掛けています。この煎餅は、サクサクとした食感とかむほどに広がる香ばしい下仁田ねぎのうまみが特徴で、誰でも食べやすい味に仕上がっています。群馬らしいユニークな手土産として人気を集めました。
回答者からは「ネギの香りがよくて、とてもおいしいから」（40代女性／愛媛県）、「群馬の名産品が使われていて、甘くないお菓子を好む人に好かれるから」（50代女性／埼玉県）、「年齢を問わずに食べられて喜ばれそうだから」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：グーテ・デ・ロワ（ガトーフェスタハラダ）／83票堂々の1位は、ガトーフェスタハラダの「グーテ・デ・ロワ」でした。群馬県に本社を置くガトーフェスタハラダが製造するこのラスクは、フランスパンをベースにバターと砂糖で丁寧に焼き上げられた、シンプルながらも上品な味わいが魅力です。サクサクとした軽い食感と濃厚なバターの香りが特徴で、全国的な知名度も非常に高い商品。日持ちがして個包装されているため、手土産として非常に重宝されており、圧倒的な票数を集めて首位を獲得しました。
回答者からは「とにかく美味しいし嫌いな人がいないし、コスパも良いから」（20代女性／東京都）、「私の中では外さない手土産の1つに入っています。渡す相手の年齢層も比較的広く取れるので困ったらグーテ・デ・ロワでもいいかなくらいに考えています」（30代女性／東京都）、「甘すぎずコーヒーや紅茶と相性抜群なので親に喜ばれそう」（30代女性／福岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)