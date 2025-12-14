阪神の森下翔太外野手（２５）が１４日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１億３２００万増の２億１０００万円でサインした。プロ４年目での年俸２億円到達は、日本ハムのダルビッシュ有と大谷翔平、ＤｅＮＡ・牧秀悟以来、プロ野球史上４人目となった。（金額は推定）

「すごく評価してもらったのが素直な感想。驚きとかびっくりではなく、自分としても自信を持って今日来たので、すごくいい日になった」と充実の表情で振り返った。

プロ３年目の今季は、「やっとプロ野球選手のサイクルの中でプレーできた」自身初の全試合出場を果たした。本塁打、打点ではキャリアハイを更新。打率・２７５、２３本塁打、８９打点。ベストナイン、ゴールデン・グラブのタイトルも獲得し、２年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献した。「ホームランはなかなか出ない時期もあったけど、修正をかけられたので、まだまだですけどキャリアハイを残せたとはよかった」と語った。

来季に向けては「タイトルは常に目指していきたい。ホームラン王を取っていきたい思いは持ってるけど、このオフの取り組み次第。自信を持ってシーズンに入れるようなオフを過ごしたい」と意気込んだ。