¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¡·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤ÎCBO½¢Ç¤¤òÀµ¼°È¯É½¡¡18Æü¤ËÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ¤âÆ±ÀÊ¤·¤ÆÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«Í½Äê
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤Ï14Æü¡¢º£µ¨¤Þ¤Çµð¿Í¤Ç2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡»á¡Ê57¡Ë¤¬¡ÖCBO¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¡×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£18Æü¤Ë¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤âÆ±ÀÊ¤·¤ÆÅìµþÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²Æþ¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï¡¢¤É¤óÄì¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Àºòµ¨¤«¤é½ç°Ì¤ò1¤Ä¾å¤²¤Æ7°Ì¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï12¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÅê¼ê4´§¤Ëµ±¤¤¤¿Ç½ÅÐ¤¬ºå¿À¤«¤é5°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢BC¥ê¡¼¥°»þÂå¤â´Þ¤á¤ÆµåÃÄ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë3Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹ÅÓ¾å¤Î¼ã¼ê¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡PL³Ø±à¡ÊÂçºå¡Ë¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à¤Î¿½¤·»Ò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥×¥í¤Ç¤âµð¿Í¤ÇÄÌ»»173¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÈ´·²¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ëÆ±»á¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î»ØÆ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µåÃÄ¤Î±¿±ÄÌÌ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£