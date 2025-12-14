「サッカー・柿谷曜一朗引退試合」（１４日、ヨドコウ桜スタジアム）

今年１月に引退を表明した元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗氏（３５）の引退試合「ＴＨＥ ＬＥＧＥＮＤ ＤＥＲＢＹ ＹＯＩＣＨＩＲＯ ＫＡＫＩＴＡＮＩ ＬＡＳＴ ＭＡＧＩＣ」をＣ大阪の本拠地で開催。大阪ダービーを意識して、柿谷氏がプレーするＣ大阪にゆかりのあるメンバーによる「大阪ピンク」とＧ大阪の側「大阪ブルー」が対戦。「ピンク」には森島寛晃Ｃ大阪会長、香川真司（Ｃ大阪）、清武弘嗣（大分）、柿谷氏、乾貴士（清水）とＣ大阪を象徴的する背番号「８」をつけた歴代５選手が参戦。全員が８番でプレーする。

試合に先立ちスタメンが発表された。

【大阪ピンク】ＧＫ１金鎮鉉、ＤＦ１４丸橋祐介、２３山下達也、３３西尾隆矢、ＭＦ６浜田武、８乾貴士、８柿谷曜一朗、８香川真司、８清武弘嗣、８森島寛晃、９６山口蛍

【大阪ブルー】ＧＫ２２一森純、ＤＦ３昌子源、４藤春広輝、１３安田理大、１５今野泰幸、ＭＦ７遠藤保仁、７宇佐美貴史、２７橋本英郎、４本田圭佑、ＦＷ１０倉田秋、４１家長昭博

※数字は背番号