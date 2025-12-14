『キン肉マン』公式サイトにて、「超人検索」、「技検索」ができるようになったのはご存知でしょうか？ 今回も、先月11月にどの超人や技の人気があったのか、その検索数のランキングページを元に分析していくぞ！

＊＊＊

■超人検索ランキング

超人検索ランキングでは、統計開始以来、初めてウォーズマンが首位に登場！ これまで２〜3位にいることが多かったウォーズマンですが、ようやく悲願達成です。

また、ゆでたまご・嶋田隆司先生のお誕生日を記念して、10月28日から1週間、『キン肉マン』コミックス10巻・28巻の無料公開を行っておりましたが、28巻にはウォーズマンの「最終戦闘（バトル）モード」の元になったトビラ絵も収録されておりました。もしかしたら、こちらを読んでくれた方も多かったのかもしれません。

ちなみに28巻には、ラーメンマンVSバイクマンの激闘も収録。今回のランキングでラーメンマンが先月13位から9位へとランクアップしているのも、28巻公開の影響でしょうか？

また、先月ゲームアプリ『キン肉マン 極・タッグ乱舞』のガチャに再登場した影響か、キン肉マン ソルジャー（8位→7位）、キン肉マン スーパー・フェニックス（26位→22位）、キン肉マン ビッグボディ（圏外→25位）と運命の5王子が軒並みランクアップ！

ちなみに、10月に新登録され、10月30位から20位にランクアップしたクロエも、10月下旬から『極・タッグ乱舞』に登場していました。

今週ようやく試合に決着がついたテリーマン（5位→6位）とエンデマン（7位→16位）はそれぞれランクダウン。物語はこのあとどう展開していくのか！？ 楽しみなところです！

■技検索ランキング

技検索ランキングは、登場以来5か月連続で「キン肉バスターイモータル」が首位。「神威の断頭台」（2位）、「アロガント・スパーク」（3位）と並んで、もはや不動のトップ3です。

少し気になるのが、「アーチェリー・ストレッチ」（15位→5位）や「アースクラッシュ」（圏外→14位）という、ちょっと通好みな技がランクアップしているところ。もしかしてみなさん、技検索があいうえお順で並んでいるので、技検索トップページから最初に出てくる「アースクラッシュ」や「アーチェリー・ストレッチ」のページを見ている人が多いのでしょうか！？

技検索では現在、あいうえお順で最初の「アースクラッシュ」から最後の「ワンハンド・ブレーンバスター」まで818種類の技が登録されております（これだけたくさんの技を作られた嶋田先生、中井先生がすごすぎる！）。なので、「あ」から始まる技だけでなく、それ以外の技もぜひ調べてみてください！ もちろん、熱烈なターボメンファンの方は「アースクラッシュ」をクリックしまくってください！

しかも、今月の20位以下は、先月圏外から登場した技がほとんどという大混迷ぶり。やはり今こそ好きな技をランクインさせるチャンスかもしれません！

＊＊＊

次回は来年1月初旬に12月のランキングを振り返っていく予定！ お楽しみに！

ついにウォーズマンが首位に！

©ゆでたまご／集英社