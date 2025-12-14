上田竜也・竹中雄大・菅田琳寧でSEVENTEENライブへ ジョシュア＆スングァンとのオフショットも公開「コラボしようねって話してた」
【モデルプレス＝2025/12/14】上田竜也が12月12日、自身のInstagramを更新。13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のライブに訪れたことを明かした。
【写真】上田竜也ら、人気アイドルとの舞台裏ショット
上田は「雄大達とSEVENTEENのLiveに行ってきましたー！刺激刺激刺激されまくりだぜ めっちゃかっこよかった」とつづり、5人組ロックバンド・Novelbrightの竹中雄大、B&ZAI（バンザイ）菅田琳寧と12月11日・12日、東京ドームにて開催されたSEVENTEENのワールドツアー日本公演「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN」を満喫したことを報告。また、SEVENTEENのJOSHUA（ジョシュア）・SEUNGKWAN（スングァン）・竹中・菅田らとの記念ショットも披露している。
竹中も自身のInstagramにて「SEVENTEEN 東京ドームライブへ 上田くんと琳寧くんと一緒に行ってきた Thank you so much」と投稿。またJOSHUA3とSEUNGKWANのアカウントをメンションし「いつかコラボしようねって話してた。がんばるぞ〜」とつづっている。
ファンからは「コラボ楽しみにしてる」「豪華メンバー」「交友関係すごい」「びっくり」「これは現実？」「最高の絡み」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
