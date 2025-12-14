「ミスターSFCコンテスト」結果発表 グランプリは林航生さん
【モデルプレス＝2025/12/14】「ミスSFCコンテスト2025」の結果発表イベントが13日、品川インターシティホールにて開催。エントリーNo.4林航生（はやし・こうき）さんがグランプリに輝いた。
【写真】今年の「ミスターSFC」美男揃いのファイナリスト5人
グランプリに輝いた林さんは「グランプリが発表されるまでは無冠でこのまま一人だけ無冠なのかなとすごく不安な気持ちでした。そこで最後自分の名前が呼ばれた時に嬉しさと同時に安心が一気に襲って来てすごく泣きそうになりました」とコメント。今後の活動については「就活の年なので就活をメインで進めつつSNSや配信も定期的に行ってこれまで支えてくれたファンの方たちと交流していこうと思います」と伝えた。
夢を叶える秘訣を問われると「とにかく挑戦することだと思います。初めの一歩を踏み出すのはすごく抵抗があると思いますが、コンフォートゾーンを抜けた先に自分自身の成長と夢の実現があると思います」と口に。ファンに向けては「皆さんがここまで僕のことを支えてくれたおかげでこのような栄誉ある賞を受賞することができました。1つ1つの投票報告やミクチャでの温かいコメントのおかげで頑張るモチベーションになりました。本当に皆さんありがとうございました」と感謝を述べた。
また、準グランプリを受賞したエントリーNo.2の三宅潤一郎（みやけ・じゅんいちろう）さんは「正直、受賞できるとは思っていませんでした。審査員特別賞が次々と呼ばれていく中で、『自分は何も呼ばれないのではないか』と不安になり、正直とても怖かったです。そんな中で準グランプリの名前を呼ばれた瞬間、心臓が飛び出るほど驚きました」と喜びをコメント。
「これまで支えてくれた友人や、毎日投票して応援してくださったファンの皆さん、そして当日会場で声を届けてくれた仲間の存在が本当に心強く、感謝の気持ちでいっぱいです。これからも多くの人に支えられていることを忘れず、感謝の気持ちを持って一歩ずつ精進していきたいと思います」と語った。（modelpress編集部）
学部／学年：環境情報学部／3年
出身地：大阪府
誕生日：9月1日
趣味：筋トレ
特技：生卵一気飲み
好きな食べ物：カニ
好きな言葉（座右の銘）：直向き
最近ハマっていること：コールドシャワー
・コンテスト名：ミスミスターSFCコンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：ミスミスターSFCコンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票終了日：2025年12月13日9時00分
・本番日：2025年12月13日
【Not Sponsored 記事】
◆「ミスターSFCコンテスト2025」結果発表
◆「ミスターSFCコンテスト2025」準グランプリも決定
◆林航生（はやし・こうき）さんプロフィール
◆「ミスミスターSFCコンテスト2025」開催概要
