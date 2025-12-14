倖田來未、美脚＆胸元のぞくハイレグ衣装でダイナミックパフォーマンス「セクシーすぎる」「くぅちゃんしか着こなせない」と反響
【モデルプレス＝2025/12/14】歌手の倖田來未が12月12日、自身のInstagramを更新。ツアーステージでのショットを公開し、反響を呼んでいる。
また12月13日、14日の大阪城ホールでのコンサートについて「さて問題です。明日はくみちゃん何回舌を出すでしょーか」と茶目っ気たっぷりにコメントも付け加えている。
◆倖田來未、ステージショット公開
倖田はアリーナツアー「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜」でのショットを多数投稿。太ももが大胆にのぞくネオンイエローのハイレッグカットのステージ衣装を身に着け、ダイナミックなパフォーマンスを見せている。
◆倖田來未の投稿に反響
この投稿には「世界で1番かっこいい」「セクシーすぎる」「くぅちゃんしか着こなせない衣装」「アイコニック」「際どい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
