NCT¡¦¥Æ¥è¥ó¡¢ËÜÆü¡Ê12·î14Æü¡Ë³¤·³¤ò½üÂâ¡ª¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÉüµ¢¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ½¸Ãæ
ËÜÆü¡Ê12·î14Æü¡Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NCT¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥Æ¥è¥ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¤â¤È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥è¥ó¡¢Ê¼ÌòÃæ¤ÎµÙ²Ë¤ËÆüËÜ¤Ø
ËÜÆü¡¢¥Æ¥è¥ó¤Ï³¤·³¤Ç¤Î¸½ÌòÉþÌ³¤ò½ª¤¨¤ÆËþ´ü½üÂâ¤¹¤ë¡£
µî¤ë2024Ç¯4·î¤ËÆþÂâ¤·¤¿¥Æ¥è¥ó¤Ï¡¢¹ñ³Úµ·Ð¿ÂçÂâ¹ÊóÂâÊ¸²½¹ÊóÊ¼¤È¤·¤ÆÉþÌ³¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¥Æ¥è¥ó¤ÏÆþÂâ¤ò¹µ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Öº£¸å¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È³ð¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢·³À¸³è¤â°ìÀ¸·üÌ¿Á÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£ºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼«Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Æ¥è¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëNCT 127¤Ï¡¢Æ±»þ´ü¤ËÆþÂâ¤È½üÂâ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÎ©¤Ã¤Æ12·î8Æü¡¢¥É¥è¥ó¤ÏÎ¦·³¸½ÌòÊ¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ç¥ó¥¦¤ÏÎ¦·³·³³ÚÂâ¤ËÆþÂâ¤·¡¢ËÜÆü¥Æ¥è¥ó¤¬½üÂâ¤¹¤ë¡£¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤ÏÍè¤ë2026Ç¯5·î3Æü¤Ë½üÂâÍ½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥è¥ó¤ÎÉüµ¢¸å¤Î»Ñ¤Ë¤â»ëÀþ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2016Ç¯4·î¤ËNCT¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Èà¤Ï¡¢NCT 127¡¢NCT U¡¢SuperM¤È¡¢³èÈ¯¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Éý¹¤¤²»³Ú¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Æ¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯7·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¤¡¦¥Æ¥è¥ó¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹175cm¡£2016Ç¯£´·î¤ËNCT¤ÎÇÉÀ¸¥°¥ë¡¼¥×NCT U¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¡¢NCT 127¡¢SuperM¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÏ©¾å¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Îý½¬À¸»þÂå¤«¤é¡¢ÀèÇÚ·ÝÇ½¿Í¤Ë¡Ö¾¯½÷Ì¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¿¤è¤¦¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2024Ç¯4·î15Æü¤ËÆþÂâ¡£¸½ºß¤Ï³¤·³·³³ÚÂâ¤È¤·¤ÆÉþÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½üÂâ¤Ï2025Ç¯12·î14Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£