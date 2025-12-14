美少女プラモ「30MS」より「SIS-K00 ミコルル」と「ターボコスチュームα」のパッケージ画像初公開！ 12月20日発売予定
「30MS SIS-K00 ミコルル[カラーB]」パッケージ画像
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS SIS-K00 ミコルル[カラーB]」と「30MS オプションパーツセット22(ターボコスチュームα)[カラーB]」のパッケージ画像を公開した。発売は12月20日を予定しており、価格は「ミコルル」が2,750円、「ターボコスチュームα」が1,650円。
本製品は、BANDAI SPIRITSが展開する美少女プラモデルブランド「30 MINUTES SISTERS」より、新たなシスター「SIS-K00 ミコルル」と、オプションボディパーツ「ターボコスチュームα」をプラモデルで表現したもの。
今回同ブランドの公式Xアカウント「30 MINUTES SISTERS 公式SNS」にて本製品のパッケージ画像が初公開され、「ミコルル」は2本の赤いナイフを構えた勇ましい姿が、「ターボコスチュームα」は右手にヘルメットを持ち、どこか涼し気な表情をみせるパッケージとなっている。
「30MS オプションパーツセット22(ターボコスチュームα)[カラーB]」パッケージ画像
【#パッケージ画像初公開 📣】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) December 14, 2025
2025年12月20日(土)発売予定✨
■#30MS SIS-K00 ミコルル[カラーB]
詳細はこちら🔽https://t.co/FebcUUzCaL#30ML pic.twitter.com/CWBrIJn0tQ
【#パッケージ画像初公開 📣】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) December 14, 2025
2025年12月20日(土)発売予定✨
■#30MS オプションパーツセット22(ターボコスチュームα)[カラーB]
詳細はこちら🔽https://t.co/4DchIBbuiO#30ML pic.twitter.com/pyeRBtYAGL
(C)BANDAI SPIRITS 2021