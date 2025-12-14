【30MS SIS-K00 ミコルル[カラーB]】 12月20日 発売予定 価格：2,750円 【30MS オプションパーツセット22(ターボコスチュームα)[カラーB]】 12月20日 発売予定 価格：1,650円

「30MS SIS-K00 ミコルル[カラーB]」パッケージ画像

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS SIS-K00 ミコルル[カラーB]」と「30MS オプションパーツセット22(ターボコスチュームα)[カラーB]」のパッケージ画像を公開した。発売は12月20日を予定しており、価格は「ミコルル」が2,750円、「ターボコスチュームα」が1,650円。

本製品は、BANDAI SPIRITSが展開する美少女プラモデルブランド「30 MINUTES SISTERS」より、新たなシスター「SIS-K00 ミコルル」と、オプションボディパーツ「ターボコスチュームα」をプラモデルで表現したもの。

今回同ブランドの公式Xアカウント「30 MINUTES SISTERS 公式SNS」にて本製品のパッケージ画像が初公開され、「ミコルル」は2本の赤いナイフを構えた勇ましい姿が、「ターボコスチュームα」は右手にヘルメットを持ち、どこか涼し気な表情をみせるパッケージとなっている。

「30MS オプションパーツセット22(ターボコスチュームα)[カラーB]」パッケージ画像

(C)BANDAI SPIRITS 2021