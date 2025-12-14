ゲイドン産の現代的なヴァンテージ

自分の名前を冠しているコラムなので思い切り好き嫌いの話をすると、『アストン マーティン・ヴァンテージ』は好きなスポーツカーだ。現在発売されているモデルは、2005年に登場した『V8ヴァンテージ』を初代と数えるならば、2代目のビッグマイナーチェンジモデルとなり、今年でちょうど20周年となる。

もちろん、往年のヴァンテージについても理解はしており、正確には2代目でなく4代目と呼ぶべきかもしれない。しかし本稿の主役となる『ヴァンテージ・ロードスター』のプレスリリースの中で、派生ではなく独自のモデルとしてゲイドンで製造される現代的なアストン マーティンとして20周年であると書かれているので、ここでは2代目として書き進めたい。



独自モデルとして20周年となるアストン マーティン・ヴァンテージ。取材車はそのロードスター。 平井大介

さて、『アストン マーティンとは？』と問われた時にイメージするのは、英国らしいGTスポーツカーの歴史だ。ひと言で表すなら、『ジェームズ・ボンドがスーツで乗りこなすスポーツカー』。そのイメージを代表するのが『DB5』であり、個人的にはリアルタイムで取材できた、最後のニューポートパグネル産となった『V12ヴァンキッシュ』の思い出が深い。

だから、『ベイビー・アストン マーティン』と呼ばれ、ポルシェ911をターゲットとした初代ヴァンテージについて、デビュー時は多少の違和感があった。しかし徐々に洗練されていく流れの中で、GTというよりはピュアスポーツカーとして別の魅力を放ってきた印象だ。

個人的にイメージするアストン マーティンらしい姿

そんなピュアスポーツカーの印象は2代目まで続いてきたが、ビッグマイナーチェンジにて155psものパワーアップを受け665psとなったことで、現行モデルはかなり違うものとなった。それは個人的にイメージするアストン マーティンらしい姿への変貌だ。

かなり乱暴な書き方をすると、4LのV8ツインターボのパワーアップを受け止めるべくタイヤサイズも大幅にアップし、強引に安定させたように見える。



メルセデスAMG製のV8ツインターボは、実に155psアップの665psとなった。 平井大介

これはクーペを紹介する際にも触れたが、2代目デビュー当時にUK編集部が行ったロードテスト取材車はフロント255/40ZR20、リア295/35ZR20であったのに対し、新型はフロント275/35/ZR21、リア325/30/ZR21となっているのだ。

そのサイズ拡大はリアビューの印象にもそのまま表れており、かなりのワイドさで迫力がある。全幅は実に1980mmだ。個人的には現行ヴァンテージにおけるハイライトだと思う。

クーペ取材時は街中で少し乗れた程度だったので、今回、都内から静岡県東部の自宅まで往復する途中で箱根のワインディングを走る予定だった。しかし東名高速道路の下りで激しい事故渋滞にはまり、残念ながらその時間がなくなってしまった。

というのも、クーペの試乗記を担当した吉田拓生さんもUK編集部もそのドライバビリティを褒めており、ロードスターのUK編集部評も悪くない。だから、その良さを味わいたいと思ったのだが、結論から書くと味わえるシーンには出会えなかった。

冬のオープンカーの醍醐味

お借りした数日はかなりの寒さでオープンにするのは気が引けたが、コートを着込みエアコンとシートヒーターを最大にし、短い距離ではあるが走ることができた。ある意味、冬のオープンカーの醍醐味ではある。

サイドビューからもわかるようにウインドウの下端はかなり高く、包み込まれるようなコクピットでの安心感はかなりのものだ。それは開放感とはトレードオフの関係にあるが、剛性を考えると理解はできる。車重は60kg増に過ぎず、走っている限り重さや剛性のネガを感じることはない。



サイドビューからもわかるように、ウインドウの下端はかなり高くなっている。 平井大介

惜しいのは、せっかくのV8サウンドがオープンでもそれほど伝わってこないこと。スポーツ＋モードでレブリミットまで回してみたが、7000rpmくらいでリミッターにあたり、音質はよいのだが伸びと音量が少し足りない印象だ。書き方を変えるなら、もっと『轟』を聴かせて欲しいと思う。音量規制的には難しいのかもしれないが……。

それでもやはり寒かったので、早々にルーフを閉じた。50km/hまでなら開閉が可能で、時間はわずか6.8秒。プレスリリースには『現在販売されている自動開閉式ルーフ装備車の中では最速』と書かれているが、確かにあっという間の印象だ。ルーフは8層もの断熱材で構成されていて、クローズドで走っている分にはクーペと変わりない。

GTスポーツカーになろうとしている

些細な話をすれば、ナビの音声が外国人が話す片言の日本語みたいだったり、接近物に反応するセンサーが何もない信号待ちで突然鳴ったり、ブルートゥースで繋いでいた電話の音声がいきなり変な音になったりと、主にインターフェイス部分で気になったことがいくつかあった。

しかし、結局ワインディングでは試すことができなかったが、V8らしくトルクフルだから長距離は苦にならない印象で、パワーアップはしても安心感を持っているあたりから、アストン マーティンらしいGTスポーツカーになろうとしている現行ヴァンテージの姿が浮かんでくる。もしかすると、その方向性が明確になるのは次世代ヴァンテージなのかもしれない。



アストン マーティン・ロードスターのスターティングプライスは2860万円となる。 平井大介

今や電動化されていない純粋なV8エンジンスポーツカーとして現行モデルは希少価値があり、何よりもそのスタイリングは実に魅力的だ。サテンイリデセントサファイアと呼ばれるアストン マーティンでは珍しいマットブルーも、華美すぎない英国らしさに感心した。

だから電動化か非電動かわからぬ未来を待つよりは、現在を楽しむべきだろう。その対価として、『アストン マーティン・ロードスター』のスターティングプライス2860万円をどう考えるか。判断はカスタマーに委ねたい。